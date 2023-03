Summer Tips: गर्मियों में कैसे रहना है सेहतमंद, इसके लिए जानें डाइट में क्या शामिल करना है और क्या नहीं...

How To Maintain Health During Summers: गर्मियों में खुद को सेहतमंद रखने के लिए डाइट पर विशेष ध्यान देना होता है. अत्यधिक तापमान रहने से शरीर से पसीना निकलता है. इससे शरीर में पानी और नमक की कमी होने लगती है. इसके लिए आप खूब पानी पिए.