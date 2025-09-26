आपकी बॉडी के लिए ब्रेन के ज्यादा पावरफुल है हार्ट, जानें इसे हेल्दी रखने के खास तरीके

How to Keep Heart Healthy: हार्ट हमारे शरीर का अहम हिस्सा है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन करता है. दिल को फीलिंग्स के साथ भी जोड़ा गया है. साइंस और आयुर्वेद दोनों में ही हार्ट को सबसे जरूरी माना गया है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में हार्ट का ध्यान रख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है. इसलिए हार्ट से जुड़ी कई बीमारियां कम उम्र में ही लोगों को परेशान करने लगी हैं.

पंप की तरह काम करता है हार्ट

हार्ट हमारे शरीर में पंप की तरह काम करता है. आसान भाषा में आप हार्ट को पूरे शरीर का सप्लाई मैन कह सकते हैं; इसके बिना धड़के शरीर का कोई हिस्सा काम ही नहीं कर सकता. अब दिल इतना जरूरी है तो ध्यान रखना भी जरूरी है. दिल कई वजह से ठीक से काम करना बंद कर देता है, जिसमें सही समय पर खानपान न करना, ज्यादा तनाव लेना, तंबाकू का सेवन करना, और नींद पूरी न लेना शामिल हैं. ये सभी कारण दिल को ठीक से काम करने में बाधा पहुंचाते हैं.

दिल की बीमारियों को कम करने के उपाय

आयुर्वेद में दिल की बीमारियों को कम करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिससे आप अपने दिल को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं. हल्दी दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है क्योंकि उसमें करक्यूमिन होता है, जो रक्त को साफ करने का काम करता है. लहसुन भी दिल के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, यह रक्तचाप को सामान्य रखने में मदद करता है. इसके अलावा, मेथी और दालचीनी का सेवन, पूरी नींद लेना और तनाव में कमी रखना जैसे फैक्टर भी दिल को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं. लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ योग और प्राणायाम नियमित रूप से करके भी दिल की हेल्थ बेहतर की जा सकती है.

नेचुरल पेसमेकर

दिल दिखने में भले ही छोटा हो, पर इसकी कार्यप्रणाली उतनी ही जटिल और अद्भुत है. जहां हमारे शरीर के अधिकांश अंगों को कार्य करने के लिए मस्तिष्क के संकेतों की आवश्यकता होती है, वहीं दिल एकमात्र ऐसा अंग है जिसके पास अपना "नेचुरल पेसमेकर" होता है और यह स्वतंत्र रूप से धड़कता है. यह हमारे मस्तिष्क की तरह ही बिना रुके, लगातार काम करता है. पूरे दिन में हृदय को केवल 0.4 सेकंड का ही क्षणिक आराम मिल पाता है. हृदय की एक और खास बात यह है कि यह मस्तिष्क की तुलना में अधिक प्रभावी और शक्तिशाली संदेश मस्तिष्क को भेज सकता है. यही कारण है कि भावनाएं कई बार मस्तिष्क के तर्क पर हावी हो जाती हैं.

