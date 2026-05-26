नसों में गाढ़ा खून बन सकता है हार्ट अटैक का कारण, डॉक्टर ने बताया हीटवेव से कैसे बढ़ जाता है रिस्क

उत्तर भारत में पिछले दिनों से गर्मी बढ़ गई है. बढ़ते तापमान की वजह से हार्ट संबंधी समस्या का रिस्क बढ़ गया है. बढ़ती गर्मी की वजह से हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है. आइए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार से जानते हैं बढ़ता हुआ तापमान कैसे हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक है.

हार्ट हेल्थ पर गर्मी का पड़ता है असर

डॉक्टर के अनुसार बढ़ती गर्मी की वजह से कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर काफी बुरा असर पड़ता है. जिस वजह से गर्मियों के मौसम में हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है. दरअसल जब तापमान अधिक हो जाता है तो शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है ऐसे में हार्ट पर ज्यादा दबाव बढ़ जाता है.

गर्मी से खून हो जाता है चिपचिपा

जब गर्मी बढ़ जाती है तो ज्यादा तापमान की वजह से शरीर का खून चिपचिपा हो जाता है. नसों चिपचिपा खून होने की वजह से ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है. स्लो ब्लड फ्लो की वजह से खून को पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ऐसे में स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है.

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पोटैशियम और सोडियम की कमी

ज्यादा तापमान की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आता है. जिस वजह से शरीर में सोडियम और पोटैशियम की कमी हो जाती है. सोडियम और पोटैशियम की कमी होने पर हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है.

हार्ट की केयर कैसे करें

हेल्दी हार्ट के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए. पानी के अलावा डाइट में फ्रेश फल और सब्जियों को शामिल करें. उदाहरण के लिए खीरा, तरबूज खा सकते हैं.

गर्मी में बाहर जाने बचें

गर्मी के दिनों में 12 से 4 बीच बाहर ना निकलें. इस दौरान सबसे ज्यादा गर्मी होती है. अगर इस समय बाहर जाना भी पड़ रहा है को तो खुद को अच्छे से कवर करके जाएं.

हार्ट मरीज इन बातों का ध्यान रखें

जो पहले हार्ट मरीज हैं वह ज्यादा पानी का सेवन ना करें. सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें. डॉक्टर के कहने पर ही पानी का सेवन करें. आपके डॉक्टर ने आपको जितने लीटर पानी पीने की सलाह दी है उतना ही पानी पीना चाहिए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.