 हर समय सिर लगता है भारी? इन घरेलू उपायों से बिना दवा ठीक होगा सिरदर्द, माइंड होगा रिफ्रेश
Advertisement
trendingNow12903088
Hindi NewsHealth

हर समय सिर लगता है भारी? इन घरेलू उपायों से बिना दवा ठीक होगा सिरदर्द, माइंड होगा रिफ्रेश


सिरदर्द होना आम बात है. ऐसे में हर बार दवाओं का सहारा लेना सही नहीं होता है. कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से भी आप सिरदर्द से राहत पा सकते हैं.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 01:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर समय सिर लगता है भारी? इन घरेलू उपायों से बिना दवा ठीक होगा सिरदर्द, माइंड होगा रिफ्रेश

आज के समय में सरदर्द एक बहुत ही आम समस्या बन गई है. ज्यादा तनाव, नींद की कमी, गलत खानपान, मोबाइल या कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल और पानी की कमी जैसी बातें अक्सर सरदर्द की वजह बन जाती हैं. कई बार सरदर्द इतना तेज होता है कि पढ़ाई या काम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में हम तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन हर बार दवा लेना शरीर में कई गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकता है.

अच्छी बात यह है कि हमारे घर में ही ऐसे कई आसान उपाय मौजूद होते हैं, जिनसे हम बिना दवा के भी सरदर्द से आराम पा सकते हैं. ये उपाय न सिर्फ असरदार होते हैं, बल्कि इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते. आइए जानते हैं कुछ आसान घरेलू नुस्खे जो सरदर्द से राहत दिला सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें- वेट लॉस के लिए ईजी सलाद रेसिपी, रोज खाने से मक्खन की तरह उतरने लगेगी चर्बी

Add Zee News as a Preferred Source

पानी पिएं

शरीर में पानी की कमी भी सिरदर्द का कारण बनती है. ऐसे में जब भी सिर में दर्द महसूस हो हर थोड़ी देर में पानी का सेवन करें.

कोल्ड कंप्रेस

एक साफ कपड़े में बर्फ लपेटकर सिर पर सेंक लगाएं. इससे सिर की खून की नालियों में सिकुड़न आता है, जिससे दर्द कम होता है.

गरम पानी से सिकाई

गले और सिर के पिछले हिस्से पर गर्म तेल या गर्म पानी से सिकाई करने से भी सिर दर्द से आराम मिल सकता है.

योग और प्राणायाम

योगासन और प्राणायाम करने से तनाव कम होता है, जो सिरदर्द को दूर रखने में मदद करता है. शवासन, अनुलोम-विलोम और शीतली प्राणायाम सिरदर्द के लिए लाभदायक माने जाते हैं.

मसाज

सिर, गर्दन और कंधों की हल्की मसाज से जकड़न दूर होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे सिरदर्द में आराम मिलता है.

आरामदायक नींद

अच्छी नींद सिरदर्द को दूर रखने का सबसे कारगर उपाय है. रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें. सिर दर्द को कम करने के लिए लाइट बंद करके कुछ देर सोने की कोशिश करें.

इसे भी पढ़ें- हार्वर्ड डॉक्टर की चेतावनी, प्रेग्नेंसी में पेरासिटामोल खाने से बचें, कोख में पल रहा बच्चा बन सकता है मानसिक रोगी

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

headache cure without painkillers

Trending news

प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
operation sindoor
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
;