हर समय सिर लगता है भारी? इन घरेलू उपायों से बिना दवा ठीक होगा सिरदर्द, माइंड होगा रिफ्रेश

आज के समय में सरदर्द एक बहुत ही आम समस्या बन गई है. ज्यादा तनाव, नींद की कमी, गलत खानपान, मोबाइल या कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल और पानी की कमी जैसी बातें अक्सर सरदर्द की वजह बन जाती हैं. कई बार सरदर्द इतना तेज होता है कि पढ़ाई या काम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में हम तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन हर बार दवा लेना शरीर में कई गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकता है.

अच्छी बात यह है कि हमारे घर में ही ऐसे कई आसान उपाय मौजूद होते हैं, जिनसे हम बिना दवा के भी सरदर्द से आराम पा सकते हैं. ये उपाय न सिर्फ असरदार होते हैं, बल्कि इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते. आइए जानते हैं कुछ आसान घरेलू नुस्खे जो सरदर्द से राहत दिला सकते हैं.



इसे भी पढ़ें- वेट लॉस के लिए ईजी सलाद रेसिपी, रोज खाने से मक्खन की तरह उतरने लगेगी चर्बी

Add Zee News as a Preferred Source

पानी पिएं

शरीर में पानी की कमी भी सिरदर्द का कारण बनती है. ऐसे में जब भी सिर में दर्द महसूस हो हर थोड़ी देर में पानी का सेवन करें.

कोल्ड कंप्रेस

एक साफ कपड़े में बर्फ लपेटकर सिर पर सेंक लगाएं. इससे सिर की खून की नालियों में सिकुड़न आता है, जिससे दर्द कम होता है.

गरम पानी से सिकाई

गले और सिर के पिछले हिस्से पर गर्म तेल या गर्म पानी से सिकाई करने से भी सिर दर्द से आराम मिल सकता है.

योग और प्राणायाम

योगासन और प्राणायाम करने से तनाव कम होता है, जो सिरदर्द को दूर रखने में मदद करता है. शवासन, अनुलोम-विलोम और शीतली प्राणायाम सिरदर्द के लिए लाभदायक माने जाते हैं.

मसाज

सिर, गर्दन और कंधों की हल्की मसाज से जकड़न दूर होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे सिरदर्द में आराम मिलता है.

आरामदायक नींद

अच्छी नींद सिरदर्द को दूर रखने का सबसे कारगर उपाय है. रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें. सिर दर्द को कम करने के लिए लाइट बंद करके कुछ देर सोने की कोशिश करें.

इसे भी पढ़ें- हार्वर्ड डॉक्टर की चेतावनी, प्रेग्नेंसी में पेरासिटामोल खाने से बचें, कोख में पल रहा बच्चा बन सकता है मानसिक रोगी

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.