रफ्तार में बढ़ रहे दिल्ली में हेपेटाइटिस A और E के मामले, डॉक्टरों की चेतावनी, ऐसे करें बचाव
रफ्तार में बढ़ रहे दिल्ली में हेपेटाइटिस A और E के मामले, डॉक्टरों की चेतावनी, ऐसे करें बचाव

Monsoon Waterborne Diseases: मानसून के इस मौसम में साफ पानी पीना, साफ खाना खाना और स्वच्छता बनाए रखना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि जान बचाने वाला कदम भी हो सकता है. इसके अभाव में हेपेटाइटिस A और E इंफेक्शन का जोखिम होता है.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:08 PM IST
रफ्तार में बढ़ रहे दिल्ली में हेपेटाइटिस A और E के मामले, डॉक्टरों की चेतावनी, ऐसे करें बचाव

बारिश के मौसम के बीच दिल्ली में हेपेटाइटिस A और E के मामलों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है. डॉक्टरों का कहना है कि गंदा पानी और खराब खानपान इन बीमारियों की मुख्य वजह हैं. खासतौर पर मानसून में जलभराव, सीवर का पानी पीने के पानी में मिलना और सड़कों पर बिकने वाला असुरक्षित खाना लोगों को बीमार कर रहा है.

विशेषज्ञों के अनुसार, हेपेटाइटिस A और E दोनों ही ऐसे वायरस से होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आने या दूषित पानी-भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं. राजधानी में पीलिया, पेट दर्द, उल्टी और थकान जैसे लक्षणों के साथ मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. डॉक्टरों का कहना है कि ये दोनों बीमारियां रोकी जा सकती हैं, लेकिन जानकारी और सावधानी की कमी के चलते हर मानसून में इसका प्रकोप बढ़ जाता है.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

लिवर ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष-चुनाव डॉ. अभिदीप चौधरी के अनुसार, “हमारी ओपीडी में वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है. इनमें से ज्यादातर मरीजों को वैक्सीनेशन की जानकारी ही नहीं थी, खासकर जो ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं.”

हेपेटाइटिस A और E कैसे फैलते हैं?

हेपेटाइटिस A यह वायरस उस समय फैलता है जब संक्रमित व्यक्ति शौच के बाद ठीक से हाथ नहीं धोता और उसके संपर्क में आया खाना या पानी दूषित हो जाता है. साथ ही गंदे पानी में पाए गए शेलफिश (सीप) खाने से भी संक्रमण फैल सकता है. हेपेटाइटिस E यह भी उसी तरह फैलता है जैसे हेपेटाइटिस A यानी मल-मुख मार्ग से. यह बीमारी एशिया और अफ्रीका में ज्यादा आम है. गर्भवती महिलाओं के लिए यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है.

लक्षण क्या होते हैं?

- बुखार
- जोड़ों में दर्द
- त्वचा पर चकत्ते या सूजन
- थकान और कमजोरी
- मांसपेशियों में तेज दर्द
- जी मिचलाना और उल्टी
- पेट में दर्द
- पीलिया (त्वचा और आंखों का पीला पड़ना)
- कुछ मामलों में खांसी भी

बचाव कैसे करें?

डॉक्टरों की सलाह है कि कुछ आसान सावधानियों से इन बीमारियों से बचा जा सकता है. सिर्फ उबला या RO-प्यूरीफाइड पानी ही पिएं, सड़क के खाने से पूरी तरह परहेज करें, हर बार खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं, स्वच्छता और खानपान की गुणवत्ता बनाए रखें, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को वैक्सीनेशन कराएं, समुदाय स्तर पर पानी की सफाई, फूड वेंडर्स की जांच और जागरूकता अभियान चलाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं.

Hepatitis A and E outbreak

