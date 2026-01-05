एक गलती और गई जान! केरल में हेपेटाइटिस का हाहाकार, 31536 मामले और 82 मौत, आपके राज्य में फैलने से पहले नोट कर लें बचाव के तरीके

Hepatitis A Preventive Measures: बेहतरीन स्वास्थ्य सेवनाओं के लिए पहचाने जाने वाले 'केरल' में हेपेटाइटिस A का खतरा बढ़ता ही जा रहा है. 2025 के अंत-अंत तक ये आंकड़े बेहद डरावने हो गए. हेपेटाइटिस से लगभग 31,536 मामले और 82 से ज्यादा मौतें हुईं. इस वायरल इंफेक्शन ने बच्चों से लेकर युवा और किशोरों तक को अपना शिकार बनाया है. केरल में हेपेटाइटिस की ये भयावह स्थिति केरल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के साथ-साथ पूरे देश के लिए अलर्ट भी जारी कर रहा है. कुछ रिपोर्ट की माने तो इस 'साइलेंट किलर' के फैलने का मुख्य कारण साफ-सफाई में भारी कमी है और जमीन के अंदर दूषित पानी जमा होना हो सकता है. इस खबर में हम आपको इस बीमारी के बारे में बताएंगे में डीटेल में बताएंगे और इसके बचाव के तरीके भी बताएंगे..



क्या है हेपेटाइटिस A?

हेपेटाइटिस A, एक संक्रामक वायरल बीमारी है, जिसका सीधे असर हमारे लिवर पर पड़ता है. हेपेटाइटिस A वायरस जब हमारी शरीर में आता है, तो यह लिवर में सूजन पैदा करता है. मुख्यतौर पर ये वायरस दूषित भोजन और गंदे पानी के जरिए ही फैलता है. वहीं अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खाना तैयार करता है या आप किसी दूषित पानी के संपर्क में आते हैं, तो ये वायरस तेजी से एक शरीर से दूसरे शरीर तक फैलता है.

हेपेटाइटिस A के लक्षण

हेपेटाइटिस A के शुरुआती लक्षण किसी भी आम फ्लू जेसे ही लग सकते हैं. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा असर आपके लिवर पर पड़ता है. ऐसी स्थिति में हड्डियों और ज्वाइंट्स में तेज दर्द, लगातार थकान, बुखार, भूख न लगना, दस्त, पेट में ऐंठन, स्किन में खुजली, आंखों में पीलापन जैसे लक्षण दिख सकते हैं. अगर आपको भी इन में कोई भी लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें.

बचाव के तरीके

केरल में बढ़ते आंकड़े पूरे देश के लिए चेतावनी है. ऐसे में हर व्यक्ति को इस बीमारी, लक्षण और उपायों के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए. ऐसे में अनहेल्दी लाइफस्टाइल जहां युवाओं में नेचुरल इम्यूनिटी की कमी पैदा कर रही है. वहीं इससे बचाव के तरीके ही जानने बेहद जरूरी है.

- पानी को उबालकर पिने की आदत डालें. खासकर तौर पर बारिश या बाढ़ के बाद पानी को जरूर उबालकर ही पिएं.

- बाहर के खाने के पूरी तरह से दूरी बना लें. खुले में बिकने वाले फल या दूषित पानी से बने स्ट्रीट फूड बीमारी पैदा कर सकती हैं.

- हर वक्त अपने हाथों की सफाई जरूर करें. खासकर खाना खाने के पहले और शौचालय के इस्तेमाल के बाद हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोने की आदत डालें.

- अगर आपके इलाके में भी हेपेटाइटिस A का खतरा है, तो डॉक्टर की सलाह से हेपेटाइटिस A का टीका जरूर लगवा लें.

- गंदगी इस बीमारी को फैलाने का बड़ा कारण बन सकता है. ऐसे में अपने आसपान जलभरवा न होने दें और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.