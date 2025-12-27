नाखूनों पर दिखते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के संकेत, ना करें अनदेखी!

आज के समय में अधिकतर लोग हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज की समस्या से परेशान हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर शरीर में इसके लक्षण नजर आते हैं. नाखून पर कोलेस्ट्रॉल के लक्षण नजर आते हैं.

उभरी हुई लाइन्स

नाखूनों पर उभरी हुई लाइन्स नजर आने लगती है, नाखूनों पर उभरी हुई ये धारियां, जिन्हें ओनिकोरेक्सिस कहते हैं. पोषण की कमी और एनीमिया का कारण हो सकता है. हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड सर्कुलेशन को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है. जिसे अक्सर नाखूनों में दिखाई देने वाले बदलाव नजर आते हैं.

नाखून का मुड़ जाता है

हाई कोलेस्ट्रॉल से नाखून मुड़ जाते हैं, नोक स्ंपजी हो जाती है. कोलेस्ट्रॉल असंतुलन के कारण लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी का लक्षण हो सकता है.

नाखून का नीला

हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर नाखून का नील या बैंगनी पड़ना है. कोई बदलाव देखते हैं, बल्कि तुरंत नाखूनों के भंगुर होने पर आसानी से टूटने लगना भी हाई कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है.

नाखून पीले दिखना

बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से नाखूनों का रंग पीला दिखने लगता है. ऐसा ब्लड सर्कुलेशन के ठीक तरीके से नाखूनों तक ना होने की वजह से होता है. नाखूनों की लंबी लकीर दिखाई देना भी बैड कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है.

टेढ़ा-मेढ़ा

पैरों के अंगूठे के नाखूनों का टेढ़ा मेढ़ा बढ़ना, पीएडी डिसीज की वजह से होता है. जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन पैरों तक ठीक तरीके से नहीं होता है, नाखूनों की ग्रोथ धीमी हो जाती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.