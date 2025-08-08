आंखों में दिखें ये निशान तो हो जाएं सावधान, आप होने वाले हैं इस घातक बीमारी का शिकार!
कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ने पर हार्ट संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है. शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर कुछ संकेत नजर आते हैं. इन संकेत की पहचान कर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:09 PM IST
आजकल के समय में गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल बीमारी का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट संबंधी डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आंखों पर कुछ संकेत नजर आते हैं. इन संकेत की पहचान कर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है. 

आंखों में नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण 
अगर आंखों के आसपास कई दिनों से सूजन नजर आ रही हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें. यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. कई दिनों से आंखों की सूजन को नजरअंदाज ना करें तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. 

सफेद या पीला रंग का घेरा 
आंखों के कॉर्निया के चारों तरफ सफेद या पीले रंग का घेरा नजर आता है तो इसे नजरअंदाज करने की गलती ना करें. जल्द से ज्लद डॉक्टर के पास जाएं. 

धुंधला नजर आना 
कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब शरीर में बढ़ जाता है तो आंखों की ब्लड वेसेल्स पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है. आंखें कमजोर होने लगती है. वहीं धुंधला नजर आने लगता है. अगर आपको धुंधला नजर आ रहा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

पीले रंग के उभरे हुए धब्बे 
कोलेस्ट्रॉल हाई होने पर पलकों या फिर आंखों के आसपास पीले रंग के उभरे हुए धब्बे नजर आते हैं. यह धब्बे हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. 

आंखों में भारीपन 
मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप पर काम करने के बाद से आंखों में भारीपन की समस्या महसूस होती है, लेकिन यह समस्या लंबे समय तक बनी हुई है तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

शिल्पा

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

health tipslifestyle

