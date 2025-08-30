बुखार और सिरदर्द को वायरल समझने की ना करें गलती, ये हो सकते हैं डेंगू के शुरुआती लक्षण!

Dengue Symptoms: बारिश की वजह से पानी जमा होने लगा है. जमे हुए पानी में मच्छर पनपने का रिस्क बढ़ जाता है. मच्छर की वजह से डेंगू होने का रिस्क बढ़ जाता है. डेंगू एक जानलेवा बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है. डेंगू के लक्षणों की पहचान कर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है. डेंगू होने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षण की पहचान कर डेंगू को ठीक किया जा सकता है. आइए जानते हैं डेंगू के लक्षण.

तेज बुखार आना

डेंगू होने पर तेज बुखार आ सकता है. बुखार 102 से 103 डिग्री हो सकता है. अचानक तेज बुखार आना डेंगू का लक्षण हो सकता है. तेज बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर पास के जाएं.

सिरदर्द

बुखार के अलावा तेज सिर दर्द की समस्या होना भी डेंगू का शुरुआती लक्षण हो सकता है. इस दौरान आंखों के पीछे काफी दर्द होता है. तेज सिरदर्द और आंखों में दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत ब्लड टेस्ट कराना चाहिए.

शरीर में दर्द

डेंगू होने पर शरीर में काफी दर्द होता है. मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों में काफी दर्द हो सकता है. तेज बुखार के साथ बदन दर्द होना डेंगू का लक्षण हो सकता है. ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

थकान और कमजोरी

बुखार के साथ थकावट और कमजोरी महसूस होना भी डेंगू का संकेत हो सकता है. डेंगू होने पर थकान और कमजोरी की समस्या होती है. इसके अलावा डेंगू होने पर शरीर पर लाल चकत्ते नजर आते हैं.

उल्टी या मतली की शिकायत

डेंगू होने पर ना केवल तेज बुखार या फिर बदन दर्द की समस्या होती है बल्कि उल्टी और मतली जैसा भी महसूस होता है. बुखार के साथ आपको मतली या उल्टी जैसा महसूस होता है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

