Advertisement
trendingNow12936062
Hindi NewsHealth

इन चीजों को खाने से बढ़ जाता है कमर का दर्द, न्यूरोलॉजी डॉक्टर ने शेयर की लिस्ट!


Food can increase back pain: डाइट का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है. गलत डाइट की वजह कमर दर्द बढ़ सकता है. डॉक्टर से जानें फूड्स के नाम 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 25, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन चीजों को खाने से बढ़ जाता है कमर का दर्द, न्यूरोलॉजी डॉक्टर ने शेयर की लिस्ट!

आज के समय में कम उम्र में लोगों कमर दर्द की समस्या देखने को मिल रही है. लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत पोस्चर में बैठना और एक्सरसाइज की कमी की वजह से रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर पड़ता है. जिस वजह से कमर दर्द बढ़ने लगता है. वहीं कुछ फूड्स का सेवन करने से भी स्पाइन पर सीधा असर पड़ता है. इन चीजों का सेवन करने से कमर दर्द बढ़ सकता है. 

फूड्स का सेवन करने से बढ़ सकता है कमर का दर्द 
न्यूरोस्पाइन सर्जन डॉक्टर अरुण तुंगारिया ने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि रोजाना के कुछ फूड्स धीरे-धीरे कमर में दर्द और रीढ़ की हड्डी की समस्या को बढ़ा सकता है. कमर दर्द से राहत पाने के लिए आज से ही इन चीजों का सेवन करना बंद कर दें. 

ज्यादा चीनी का सेवन 
ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन करना स्पाइनल हड्डियों के लिए नुकसान दायक होती है. दरअसल चीनी का अधिक सेवन करने से हड्डियों और स्पाइनल डिस्क कमजोर हो सकती है. ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन करने से शरीर की सूजन बढ़ सकती है जिसे कमर दर्द की बढ़ सकता है. अगर आपको कमर दर्द की समस्या रहती है तो चीनी का सेवन बंद कर दें. 

Add Zee News as a Preferred Source

ज्यादा नमक 
नमक का ज्यादा सेवन करने से कैल्शियम शरीर से बाहर निकल जाता है. कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. ज्यादा नमक जैसे पैकेज्ड फूड्स और चिप्स खाने से बचना चाहिए. 

मैदा 
मैदा से बनी चीजें जैसे पिज्ज, बर्गर, समोसा, बिस्किट आदि का सेवन करने से शरीर में सूजन की समस्या बढ़ जाती है. सूजन की वजह से रीढ़ की हड्डी और डिस्क पर बुरा असर डालती है. जिससे दर्द की समस्या बढ़ सकती है. मैदा की जगह डाइट में मल्टीग्रेन आटा, ओट्स और जो का सेवन कर सकते हैं. 

ऑयली फूड्स 
ऑयली फूड्स का सेवन करने से शरीर में फैट बढ़ने लगता है. शरीर में जमा फैट रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है जिस वजह से दर्द की समस्या बढ़ सकती है. ऑयली फूड की जगह स्टीम फूड, रोस्टेड फूड का सेवन कर सकते हैं. 

प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट 
प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी अधिक होती है जो कि स्पाइनल डिस्क के लिए नुकसानदायक है. ज्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड और रेड मीट का सेवन करते हैं कमर दर्द और स्पाइन से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: थकान और स्ट्रेस का परफेक्ट इलाज है संगीत, जानें म्यूजिक थेरेपी के गजब के फायदे

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
;