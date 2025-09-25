इन चीजों को खाने से बढ़ जाता है कमर का दर्द, न्यूरोलॉजी डॉक्टर ने शेयर की लिस्ट!

आज के समय में कम उम्र में लोगों कमर दर्द की समस्या देखने को मिल रही है. लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत पोस्चर में बैठना और एक्सरसाइज की कमी की वजह से रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर पड़ता है. जिस वजह से कमर दर्द बढ़ने लगता है. वहीं कुछ फूड्स का सेवन करने से भी स्पाइन पर सीधा असर पड़ता है. इन चीजों का सेवन करने से कमर दर्द बढ़ सकता है.

फूड्स का सेवन करने से बढ़ सकता है कमर का दर्द

न्यूरोस्पाइन सर्जन डॉक्टर अरुण तुंगारिया ने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि रोजाना के कुछ फूड्स धीरे-धीरे कमर में दर्द और रीढ़ की हड्डी की समस्या को बढ़ा सकता है. कमर दर्द से राहत पाने के लिए आज से ही इन चीजों का सेवन करना बंद कर दें.

ज्यादा चीनी का सेवन

ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन करना स्पाइनल हड्डियों के लिए नुकसान दायक होती है. दरअसल चीनी का अधिक सेवन करने से हड्डियों और स्पाइनल डिस्क कमजोर हो सकती है. ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन करने से शरीर की सूजन बढ़ सकती है जिसे कमर दर्द की बढ़ सकता है. अगर आपको कमर दर्द की समस्या रहती है तो चीनी का सेवन बंद कर दें.

ज्यादा नमक

नमक का ज्यादा सेवन करने से कैल्शियम शरीर से बाहर निकल जाता है. कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. ज्यादा नमक जैसे पैकेज्ड फूड्स और चिप्स खाने से बचना चाहिए.

मैदा

मैदा से बनी चीजें जैसे पिज्ज, बर्गर, समोसा, बिस्किट आदि का सेवन करने से शरीर में सूजन की समस्या बढ़ जाती है. सूजन की वजह से रीढ़ की हड्डी और डिस्क पर बुरा असर डालती है. जिससे दर्द की समस्या बढ़ सकती है. मैदा की जगह डाइट में मल्टीग्रेन आटा, ओट्स और जो का सेवन कर सकते हैं.

ऑयली फूड्स

ऑयली फूड्स का सेवन करने से शरीर में फैट बढ़ने लगता है. शरीर में जमा फैट रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है जिस वजह से दर्द की समस्या बढ़ सकती है. ऑयली फूड की जगह स्टीम फूड, रोस्टेड फूड का सेवन कर सकते हैं.

प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट

प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी अधिक होती है जो कि स्पाइनल डिस्क के लिए नुकसानदायक है. ज्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड और रेड मीट का सेवन करते हैं कमर दर्द और स्पाइन से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है.

