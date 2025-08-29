गाउट से भी बड़ा खतरा, यूरिक एसिड बढ़ा तो हार्ट फेलियर और किडनी डैमेज पक्का

अगर आपको गाउट है, तो आपने यूरिक एसिड के बारे में जरूर सुना होगा. ये वही तत्व है जो गाउट के तेज दर्द वाले अटैक का कारण बनता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता सिर्फ गाउट नहीं, बल्कि दिल और किडनी जैसी जरूरी अंगों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है?

बेंगलुरु स्थित एस्टर CMI अस्पताल के यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. शशांक एम.एस. ने एक हेल्थ साइट से बात करते हुए बताया कि यूरिक एसिड शरीर में पाए जाने वाले प्यूरीन नामक तत्व के टूटने पर बनता है. ये प्यूरीन कुछ खास खाद्य पदार्थों जैसे रेड मीट, सी-फूड, मटर और बीन्स में होते हैं. जब शरीर जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड बनाता है या किडनी उसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती, तब खून में इसका स्तर बढ़ जाता है. इसे हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है.

यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण

डॉ. शशांक के अनुसार, ज्यादा मात्रा में प्यूरीन युक्त खाना, शराब का सेवन, अधिक वजन, डिहाइड्रेशन और कुछ मेडिकल कंडीशन्स यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं. जब ये स्तर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो गाउट, जॉइंट पेन और किडनी स्टोन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

दिल और किडनी पर कैसे असर डालता है यूरिक एसिड?

2008 में नेफ्रोलोजी के अमेरिकन सोसायटी का जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार, जिन लोगों की किडनी सामान्य रूप से काम कर रही थी, उनमें भी यूरिक एसिड के बढ़े स्तर से किडनी डिजीज का खतरा देखा गया. वहीं दूसरी स्टडी में ये सामने आया कि यूरिक एसिड बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का भी खतरा बढ़ जाता है. डॉ. शशांक बताते हैं कि जब यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो ये खून की नसों की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे नसें संकरी और सख्त हो जाती हैं. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल पर दबाव पड़ता है. इसके अलावा शरीर में सूजन बढ़ती है, जिससे दिल की सेहत और बिगड़ती है.

किडनी पर सीधा असर

डॉ. शशांक के अनुसार, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड किडनी में क्रिस्टल्स बना सकता है जो आपस में जुड़कर स्टोन बन जाते हैं. ये स्टोन पेशाब के समय जलन, पीठ में दर्द और पेशाब में खून आने का कारण बन सकते हैं. लंबे समय तक ऐसा चलने पर किडनी को स्थायी नुकसान हो सकता है.

कब शुरू करनी चाहिए दवा?

अगर डाइट और लाइफस्टाइल से यूरिक एसिड कंट्रोल न हो, बार-बार गाउट अटैक हो या किडनी स्टोन बनते रहें तो डॉक्टर दवाइयां लिख सकते हैं. कभी-कभी लक्षण न होने पर भी, अगर लेवल बहुत ज्यादा हो तो भविष्य के जोखिम को देखते हुए दवा जरूरी होती है. खासकर जिन लोगों को पहले से डायबिटीज, हार्ट या किडनी की बीमारी है, उन्हें जल्दी इलाज की जरूरत होती है. दवाएं या तो यूरिक एसिड का निर्माण कम करती हैं या किडनी से बाहर निकालने में मदद करती हैं. डॉक्टर मरीज की सेहत, लक्षण और ब्लड रिपोर्ट के आधार पर दवा तय करते हैं.

