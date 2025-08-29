गाउट से भी बड़ा खतरा, यूरिक एसिड बढ़ा तो हार्ट फेलियर और किडनी डैमेज पक्का
Advertisement
trendingNow12900560
Hindi NewsHealth

गाउट से भी बड़ा खतरा, यूरिक एसिड बढ़ा तो हार्ट फेलियर और किडनी डैमेज पक्का

यूरिक एसिड सिर्फ गाउट तक सीमित नहीं होता है. ये शरीर के दो अहम अंगों दिल और किडनी को भी चुपचाप नुकसान पहुंचाने का काम करता है. लेकिन फिर भी समय रहते टेस्ट और इलाज से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 12:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाउट से भी बड़ा खतरा, यूरिक एसिड बढ़ा तो हार्ट फेलियर और किडनी डैमेज पक्का

अगर आपको गाउट है, तो आपने यूरिक एसिड के बारे में जरूर सुना होगा. ये वही तत्व है जो गाउट के तेज दर्द वाले अटैक का कारण बनता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता सिर्फ गाउट नहीं, बल्कि दिल और किडनी जैसी जरूरी अंगों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है?

बेंगलुरु स्थित एस्टर CMI अस्पताल के यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. शशांक एम.एस. ने एक हेल्थ साइट से बात करते हुए बताया कि यूरिक एसिड शरीर में पाए जाने वाले प्यूरीन नामक तत्व के टूटने पर बनता है. ये प्यूरीन कुछ खास खाद्य पदार्थों जैसे रेड मीट, सी-फूड, मटर और बीन्स में होते हैं. जब शरीर जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड बनाता है या किडनी उसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती, तब खून में इसका स्तर बढ़ जाता है. इसे हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है.

इसे भी पढ़ें- हार्वर्ड डॉक्टर की चेतावनी, प्रेग्नेंसी में पेरासिटामोल खाने से बचें, कोख में पल रहा बच्चा बन सकता है मानसिक रोगी

Add Zee News as a Preferred Source

यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण

डॉ. शशांक के अनुसार, ज्यादा मात्रा में प्यूरीन युक्त खाना, शराब का सेवन, अधिक वजन, डिहाइड्रेशन और कुछ मेडिकल कंडीशन्स यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं. जब ये स्तर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो गाउट, जॉइंट पेन और किडनी स्टोन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

दिल और किडनी पर कैसे असर डालता है यूरिक एसिड?

2008 में नेफ्रोलोजी के अमेरिकन सोसायटी का जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार, जिन लोगों की किडनी सामान्य रूप से काम कर रही थी, उनमें भी यूरिक एसिड के बढ़े स्तर से किडनी डिजीज का खतरा देखा गया. वहीं दूसरी स्टडी में ये सामने आया कि यूरिक एसिड बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का भी खतरा बढ़ जाता है. डॉ. शशांक बताते हैं कि जब यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो ये खून की नसों की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे नसें संकरी और सख्त हो जाती हैं. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल पर दबाव पड़ता है. इसके अलावा शरीर में सूजन बढ़ती है, जिससे दिल की सेहत और बिगड़ती है.

किडनी पर सीधा असर

डॉ. शशांक के अनुसार, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड किडनी में क्रिस्टल्स बना सकता है जो आपस में जुड़कर स्टोन बन जाते हैं. ये स्टोन पेशाब के समय जलन, पीठ में दर्द और पेशाब में खून आने का कारण बन सकते हैं. लंबे समय तक ऐसा चलने पर किडनी को स्थायी नुकसान हो सकता है.

कब शुरू करनी चाहिए दवा?

अगर डाइट और लाइफस्टाइल से यूरिक एसिड कंट्रोल न हो, बार-बार गाउट अटैक हो या किडनी स्टोन बनते रहें तो डॉक्टर दवाइयां लिख सकते हैं. कभी-कभी लक्षण न होने पर भी, अगर लेवल बहुत ज्यादा हो तो भविष्य के जोखिम को देखते हुए दवा जरूरी होती है. खासकर जिन लोगों को पहले से डायबिटीज, हार्ट या किडनी की बीमारी है, उन्हें जल्दी इलाज की जरूरत होती है. दवाएं या तो यूरिक एसिड का निर्माण कम करती हैं या किडनी से बाहर निकालने में मदद करती हैं. डॉक्टर मरीज की सेहत, लक्षण और ब्लड रिपोर्ट के आधार पर दवा तय करते हैं.

इसे भी पढ़ें- 20 सालों से धीरे-धीरे बढ़ रहा था ब्रेन ट्यूमर, 39 साल की महिला इस लक्षण को समझती रही माइग्रेन, 4 घंटे सर्जरी के बाद बची जान

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

High uric acid effects

Trending news

140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने पेश कर दिया सारा सच
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने पेश कर दिया सारा सच
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
जानकी मंदिर कांग्रेस का है! बिहार चुनाव में सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'
DNA
जानकी मंदिर कांग्रेस का है! बिहार चुनाव में सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'
'तुम काली हो...', प्रताड़ना से तंग आकर टेक्निकल एक्सपर्ट ने छोड़ दी दुनिया
Bangalore news
'तुम काली हो...', प्रताड़ना से तंग आकर टेक्निकल एक्सपर्ट ने छोड़ दी दुनिया
मैंने कभी नहीं कहा...'75 साल में रिटायरमेंट' पर क्या बोले मोहन भागवत? ये है सच्चाई
Mohan Bhagwat
मैंने कभी नहीं कहा...'75 साल में रिटायरमेंट' पर क्या बोले मोहन भागवत? ये है सच्चाई
;