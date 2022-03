Holi Skin Care Tips: होली खेलने से पहले कर लें ये 5 काम, रंग उतारने में होगी आसानी, चेहरा रहेगा एक दम ठीक

Holi Skin Care Tips: 18 मार्च को रंगों का त्यौहार होली है. एक दूसरे को रंग लगाने और खूब मस्ती करने वाले इस त्योहार का इंतजार हमें पूरे साल होता है. बाजार में बिकने वाले रंग हमारी त्वचा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं. कई बार इन रंगों का ऐसा असर होता है कि ये रंग जहां लगे होते हैं वहां पर दाने निकल जाते हैं. इसके अलावा हम देखते हैं कि होली के दौरान रंग खेलते समय (Holi) बालों में भी रंग चला जाता है. इस कारण बाल झड़ने की समस्या भी सामना करना (Skin Care Tips) पड़ सकता है.

होली खेलने से पहले करें ये काम- Do these things before playing Holi

1. तेल लगाएं

होली खेलने के लिए घर से निकलते वक्त अपनी त्वचा पर तेल जरूर लगाएं. तेल आपकी स्न के अंदर रंगों को नहीं जाने देता. ऐसा करने से आप होली खेलने के बाद आसानी से रंग हटा पाएंगे. इसके लिए आप नारियल तेल, बादाम तेल और अरंडी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

2. सनस्क्रीन का इस्तेमाल

होली खेलने से पहले आप तेल के अलावा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. धूप में होली खेलने से पहले जरूरी है कि आप अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन क्रीम लगाएं. ये आपकी त्वचा को हानिकारण यूवी किरणों से बचाती है. आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज भी रखती है. बाद में कलर भी आसानी से छूट जाता है.

3. बर्फ का उपयोग करें

बर्फ आपकी त्वचा के छिद्रों को बंद करने का काम करती है. इसलिए होली खेलने से पहले आप अपने साफ चेहरे पर लगभग 10 मिनट के लिए बर्फ के टुकड़ों की हल्के हाथों से मसाज करें. ये ट्रिक रंगों को आपकी त्वचा के अंदर रिसने नहीं देगी और नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी.

4. नाखूनों पर नेल पेंट लगाना चाहिए

हम देखते हैं कि नाखूनों के रंगों को हटाना बहुत मुश्किल होता है. ये रंग नाखूनों पर हफ्तों तक टिके रहते हैं. इसका एक आसान उपाय है नेल पेंट लगाना. ये आपके नाखूनों को सुरक्षित रखते हैं. इससे आपके नाखून साफ ​​और सुरक्षित रहेंगे.

5. ढके हुए कपड़े पहनना जरूरी है

होली खेलने के लिए बाहर जाते समय कोशिश करें कि ऐसे कपड़े पहनें जो आपकी त्वचा को पूरी तरह से ढकें. पूरी बाजू के कपड़े पहनें ताकि कम जगहों पर रंग लगें.

Disclaimer

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.

Glowing Skin Food: गर्मियों में चाहिए ग्लोइंग स्किन तो खाएं ये फूड्स, बुढ़ापा रहेगा हमेशा दूर

WATCH LIVE TV