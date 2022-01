Remove dead skin: त्वचा की डेड स्किन हटाने के लिए लगाएं ये स्क्रब, जल्द दिखेगा असर

Scrub for remove dead skin: कई बार धूल और मिट्टी के संपर्क में आने से स्किन पर गंदगी जमा हो जाती है. ऐसे में त्वचा (Skin Care Tips) को नियमित रूप से एक्सफोलिएट करना जरूरी है. ये आपकी त्वचा को फ्रेश और हेल्दी रखता है. वहीं स्क्रब त्वचा से सभी अतिरिक्त गंदगी और तेल को हटाकर उसे नमीयुक्त, साफ और मुलायम बनाता है. ह

स्किन एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अपनी त्वचा (Skin Care Routine) को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल करना. इसके लिए आप घर पर ही होममेड स्क्रब तैयार कर एक चमकती और निखरी हुई त्वचा पा सकते हैं.

स्किन की डेड सेल्स हटाने के लिए आजमाएं ये बॉडी स्क्रब (Try this body scrub to remove dead skin cells)

1. नारियल तेल बॉडी स्क्रब

नारियल का तेल एक अच्छा एक्सफोलिएटिंग सामग्री है. ये आपके चेहरे को प्राकृतिक रूप से साफ करता है. ये त्वचा को मॉइस्चराइज करता है. नारियल का तेल आपकी त्वचा को मुलायम बनाता है.

इस तरह करें इस्तेमाल

नारियल तेल को चीनी के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल करें.

दोनों सामग्रियों को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इसे अपनी त्वचा पर लगाएं.

सर्कुलर मोशन में अपनी त्वचा पर धीरे से मसाज करें.

इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें.

इसे सप्ताह में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

2. दही बॉडी स्क्रब

दही आपके शरीर के लिए एक बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट है. दही आपकी त्वचा के लिए एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है. अगर आपकी त्वचा रूखी है तो ये आपकी त्वचा के लिए बेहतरीन सामग्री है.

इस तरह करें इस्तेमाल

सबसे पहले एक बाउल में 1 टेबल स्पून दही लें.

अब 2 टेबल स्पून जैतून का तेल, 1 टेबल स्पून शहद लें.

अब 3 टेबल स्पून चीनी डालकर सबको अच्छी तरह मिला लें.

इस पेस्ट को अपने शरीर पर लगाएं.

ये मिश्रण आपकी त्वचा को हाइड्रेट करने में मदद करता है.

3. चीनी और कॉफी स्क्रब

कॉफी और चीनी का मिश्रण आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है. क्योंकि कॉफी त्वचा में प्राकृतिक ग्लो लाती है, जबकि चीनी त्वचा के लिए एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर है. दोनों सामग्रियां आपकी त्वचा के लिए अच्छी तरह से काम करती हैं. ये त्वचा को मुलायम और स्वस्थ बनाती है.

इस तरह करें इस्तेमाल

इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको ¼ कप पिसी हुई कॉफी लेना है.

अब ¼ कप शुगर और 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल की जरूरत होगी.

इन सभी सामग्रियों को एक बाउल में अच्छी तरह मिला लें.

फिर इसे अपनी त्वचा पर लगाना शुरू करें.

पेस्ट से सर्कुलर मोशन में मसाज करें.

फिर हल्के गर्म पानी से धो लें.

शरीर में इस चीज की कमी का संकेत है यूरिन का पीलापन, भूलकर भी न करें इग्नोर, घेर सकती हैं कई बीमारियां

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

WATCH LIVE TV