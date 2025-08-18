आर्थराइटिस के मरीजों की जगी उम्मीदें, ज्वॉइंट्स को नुकसान पहुंचाने वाले 'दानव' का पता चला
Advertisement
trendingNow12886206
Hindi NewsHealth

आर्थराइटिस के मरीजों की जगी उम्मीदें, ज्वॉइंट्स को नुकसान पहुंचाने वाले 'दानव' का पता चला

आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो किसी को हो जाए तो उसकी डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन फ्यूचर में इसके बेहतर इलाज की उम्मीदें जग गई हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आर्थराइटिस के मरीजों की जगी उम्मीदें, ज्वॉइंट्स को नुकसान पहुंचाने वाले 'दानव' का पता चला

Arthritis: जापान के साइंटिस्ट्स की एक टीम ने रूमेटाइड आर्थराइटिस से जुड़ी एक नई अहम खोज की है. उन्होंने ऐसे छिपे हुए इम्यून हब्स की पहचान की है जो जोड़ों को नुकसान पहुंचाने में अहम रोल निभाते हैं. रूमेटाइड अर्थराइटिस एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी ही जोड़ों पर हमला करने लगती है. दुनिया भर में लाखों लोग इससे पीड़ित हैं. कई बार दवाइयां असर नहीं करतीं और करीब हर तीन में से एक मरीज को राहत नहीं मिल पाती. रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एडवांस लेवल पर जोड़ों में डिफॉर्मिटी भी पैदा कर सकती है.

दो फॉर्म में मौजूदगी
क्योटो यूनिवर्सिटी की टीम ने पाया है कि पेरिफेरल हेल्पर टी सेल्स (TPH Cells), जो गठिया में एक अहम रोल निभाती हैं, 2 रूपों में मौजूद होती हैं, जैसे:-

1. स्टेम-लाइक टीपीएच सेल्स: ये कोशिकाएं जोड़ों में सूजन वाले 'इम्यून हब' जिन्हें टर्शियरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर कहते हैं, में रहती हैं. यहां वे अपनी संख्या बढ़ाती हैं और बी कोशिकाओं को एक्टिव करती हैं.

2. इफेक्टोर टीपीएच सेल्स: स्टेम-लाइक टीपीएच कोशिकाओं में से कुछ इफेक्टोर टीपीएच कोशिकाओं में बदल जाती हैं. ये हब से निकलकर सूजन पैदा करती हैं. यही कारण है कि कई मरीजों में इलाज के बावजूद सूजन बनी रहती है.

कैसे मुमकिन होगा इलाज?
साइंस इम्यूनोलॉजी जर्नल में ऑनलाइन छपे रिसर्च पेपर में टीम ने बताया कि अगर शुरुआत में ही इन स्टेम जैसी टीपीएच सेल्स को टारगेट बनाया जाए तो बेहतर इलाज मुमकिन हो सकता है. इससे मरीजों को लंबे समय तक राहत और जीवन की गुणवत्ता में सुधार मिल सकता है.

रिसर्च में ये भी पाया गया कि स्टेम जैसी टीपीएच सेल्स खुद को बार-बार नया बना सकती हैं और साथ ही इफेक्टर टीपीएच कोशिकाओं में बदल सकती हैं. यानी वे बीमारी की जड़ हो सकती हैं. कुल मिलाकर, इस अध्ययन से सूजे हुए जोड़ों के ऊतकों में दो तरह की टीपीएच कोशिकाओं की मौजूदगी का पता चला जिनका अलग-अलग रोल हैं. ये खोज गठिया के मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है.

(इनपुट-आईएएनएस)

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Arthritis

Trending news

दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
Amoebic Encephalitis
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
PM Modi
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश से ट्रैफिक पैदल... आज पूरे दिन रेड अलर्ट है
Mumbai rain
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश से ट्रैफिक पैदल... आज पूरे दिन रेड अलर्ट है
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
Raghuji Bhosale
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
Tamil Nadu Registration System
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
Maharashtra
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
gyanesh kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
CP Radhakrishnan
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
;