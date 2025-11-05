वो बीमारी जो है हड्डियों की सबसे बड़ी दुश्मन, बुढ़ापे को बना देती है नर्क, इस तरह बचना मुमकिन

Osteoporosis in Old Age: बढ़ती हुई एज बॉडी में कई तरह के चेंजेज लाती है. इस बदलाव के लिए हमें हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए, जिसके लिए एक्सरसाइज बेहद जरूरी हैं. इससे शरीर निढाल नहीं पड़ता है, एनर्जी बनी रहती, और आने वाली किसी भी मुसीबत से डटकर मुकाबले के लिए हम तैयार होते हैं. रिसर्च कहती है कि कसरत को 50 की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लेना सही उपाय है, नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस आपके हैप्पी लाइफ को परेशान कर सकता है.

बुढ़ापे में खतरा

ऑस्टियोपोरोसिस बुजुर्ग आबादी में सबसे आम बीमारियों में से एक है, जिसके मरीजों की तादाद कम नहीं है. ये बीमारी हड्डियों के डिजेनरेशन का कारण बनती है और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ाती है. इसका असर क्वालिटी लाइफ पर पड़ता है. ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट को लेकर कई मिथ हैं, जिनमें से ज्यादातर झूठे हैं. खासकर जब बात फिजिकल एक्टिविटीज की आती है, जो इस बीमारी की रोकथाम और इलाज दोनों में एक अहम फैक्टर है.

हड्डियों का दुश्मन

ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है. एक अंदाजे के मुताबिक 50 साल से ज्यादा उम्र के की तीन में से एक महिला और 65 साल से अधिक आयु के 5 में से एक पुरुष इससे पीड़ित होते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस को "साइलेंट डिजीज" भी कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे-धीरे और चुपचाप डेवलप होती है और फ्रैक्चर होने तक दर्द का अहसास नहीं कराती. सबसे आम फ्रैक्चर कूल्हे, रीढ़ और कलाई में होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बढ़ता जाता है खतरा

रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हुआ है, उन्हें दूसरे फ्रैक्चर का खतरा ज्यादा होता है, खासकर शुरुआती फ्रैक्चर के बाद के कुछ सालों के दौरान. आयरलैंड में किए गए और अप्रैल 2024 में 'ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल जर्नल' में छपी एक स्टडी में इसे लेकर आगाह किया गया.

इस स्टडी में 65+ एज ग्रुप के तकरीबन 5,000 लोगों को शामिल किया गया था, जिन्हें पहले ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हुआ था. ये पाया गया कि लगभग 43 फीसदी महिलाओं और 34 फीसदी पुरुषों ने करीब 17 साल में एक और फ्रैक्चर झेला.

इनमें से लगभग 42 फीसदी महिलाओं और 33 फीसदी पुरुषों ने 2 से ज्यादा फ्रैक्चर झेले. इसके अलावा, कूल्हे के फ्रैक्चर (30%-50%) और वर्टिबल फ्रैक्चर (24%-55%) के बाद 5 सालों के भीतर मौक का रिस्क भी ज्यादा बढ़ गया.

प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट

ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज और रोकथाम में फिजिकल एक्टिविटीज सबसे अहम फैक्टर्स में से एक है. कंट्रोल और मॉनिटरिंग में किए जाने पर, फ्रैक्चर का जोखिम कम हो जाता है. स्टडीज से पता चला है कि पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक इलाज करने से सुधार आता है, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती मिलती है, और फ्रैक्चर का खतरा कम होता है.

कैल्शियम और विटामिन डी का रोल

रिसर्च के मुताबिक कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं. हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है. स्टडीज से पता चला है कि एक्सरसाइज न सिर्फ हड्डियों के मास को बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने में भी मददगार है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.