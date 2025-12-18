हाई BP और शुगर लेवल का किडनी पर पड़ता है असर, डॉक्टर से जानें इसकी सच्चाई?

हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर लेवल का किडनी पर सीधा असर पड़ता है. डॉक्टर से जानते हैं कैसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का किडनी पर असर पड़ता है.
हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मरीज के लिए सर्दियों का मौसम चुनौतियों से भरा रहता है. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होने से किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है. CEO & Chief Pathology की डॉक्टर सुनीता कपूर के अनुसार सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वहीं शुगर लेवल असंतुलित होने से किडनी को नुकसान हो सकता है.
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर
ठंड के मौसम में ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, जिस वजह से खून का प्रवाह कम हो जाता है. ब्लड फ्लो कम होने के बाद हार्ट पर दबाव बढ़ जाता है जिसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है. जिन लोगों को पहले से हाई बीपी की समस्या है उन्हें सर्दियों में बीपी अचानक बढ़ने का रिस्क अधिक होता है. डॉक्टर के अनुसार ठंड में ब्लड वेसल्स से ब्लड प्रेशर बढ़ता है. हाई ब्लड प्रेशर से सीधा किडनी पर असर पड़ता है. जिससे किडनी के काम पर असर पड़ता है. बढ़ा हुआ बीपी किडनी में सूजन की समस्या का कारण बन सकता है.
डायबिटीज का किडनी पर असर
डायबिटीज के मरीज पर किडनी डैमेज का रिस्क अधिक होता है. सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है वहीं डाइट में बदलाव की वजह से शुगल लेवल बढ़ जाता है. बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल किडनी के फिल्टर को नुकसान पहुंचाती है. ठंड के मौसम में शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहिए.
पानी का सेवन
सर्दियों के मौसम में लोग पानी कम पीते हैं. पानी कम पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, जिससे किडनी पर दबाव बढ़ जाता है. हाई बीपी और डायबिटीज मरीज को पानी का सेवन करना चाहिए नहीं तो किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है.
