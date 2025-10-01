42 की उम्र में कैटरीना ने कैसे किया कंसीव? क्या 40 के बाद मुमकिन है नेचुरल प्रेग्नेंसी, ये बोले डॉक्टर?

Pregnancy After 40: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सोशल मीडिया पर सबके साथ शेयर है. इस खबर को लेकर जहां उनके फैंस बेहद खुश हैं. वहीं 40 के बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस पर भी लोगों का ध्यान जा रहा है. आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि 35 के बाद महिलाओं की फर्टिलिटी स्लो हो जाती है और 40 के बाद नेचुरल तरीके से कंसीव करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कैटरीना की प्रेग्नेंसी इस बात को चुनौती देती है और उन महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण की तरह काम कर रही है, जो 40 के बाद प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहीं.

40 के बाद प्रेग्नेंसी कैसे हो रही है?

डॉ. पुनीत राणा अरोड़ा (CIFAR गुरुग्राम के गायनेकोलॉजिस्ट और IVF एक्सपर्ट) ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि अक्सर 40 की उम्र के बाद प्रेग्नेंसी के रिस्की समझा जाता है, लेकिन आज की मेडिकल सुविधाओं और जागरूकता के चलते 40 के बाद प्रेग्नेंसी संभव हो रही है. रेगुलर हेल्थ चेकअप, हेल्दी खानपान, स्ट्रेस फ्री लाइफ और डॉक्टर की सलाह के साथ महिलाएं इस उम्र में भी नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंसी प्लान कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

40 के बाद प्रेग्नेंट होने के तरीके?

हेल्दी लाइफस्टाइल- अगर आप 40 की उम्र के बाद प्रेग्नेंसी की कोशिश कर रहे हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बेहद जरूरी है. इसके लिए आपको बैलेंस्ड डाइट, रोजाना एक्सरसाइज, धूम्रपान और शराब से दूरी और स्ट्रेस को कंट्रोल करना आपकी फर्टिलीट को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है.

ओव्यूलेशन की जानकारी- प्रेग्नेंसी ट्राई कर रही बहुत सी महिलाओं को ये पता नहीं होता कि ओव्यूलेशन फेज में प्रेग्नेंसी ट्राई करना कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकता है. ऐसे में महिलाएं ओवुलेशन किट, बॉडी टेंपरेचर और सर्वाइकल म्यूकस की मदद से अपने फर्टाइल दिनों का पता लगा सकते हैं.

फर्टिलिटी ट्रीटमेंट- अगर कुछ महीने कोशिश करने के बाद भी नेचुरल प्रेग्नेंसी ना हो, तो महिलाएं डॉक्टर की सलाह से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी करवा सकती हैं. इसके लिए वे IVF, IUI, एग फ्रीजिंग जैसे ऑप्शन की मदद ली जा सकती है.

लेट प्रेग्नेंसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

लेट प्रेग्नेंसी को हेल्दी बनाने के लिए महिलाओं को कुछ बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है. ऐसी स्थिति में नियमित तौर पर डॉक्टर से चेकअप करवाएं. ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल रखें. स्ट्रेस कम करें और भरपूर नींद लें. इसके साथ-साथ डॉक्टर की सलाह ले फोलिक एसिड, आयरन जैसे सप्लीमेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.