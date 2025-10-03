एक ब्रेन डेड इंसान के कितने ऑर्गंस डोनेट किए जा सकते हैं? जिससे बीमारों को मिलती है नई जिंदगी

Organ Donation: आज के वक्त में ऑर्गन डोनेशन लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का एक बड़ा जरिया बन चुका है. लेकिन जब भी इसका जिक्र होता है, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर एक इंसान अपने कितने अंग दान कर सकता है, खासकर जब वो ब्रेन डेड हो चुका हो. आइए जानते हैं इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं.

ब्रेन डेड क्या होता है?

ब्रेन डेड वो मेडिकल कंडीशन है जब इंसान का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है. हालांकि उसका दिल, किडनी और दूसरे अंग मशीनों की मदद से कुछ वक्त तक काम करते रहते हैं. मेडिकल साइंस के हिसाब से ब्रेन डेड इंसान वापस जिंदगी में नहीं लौट सकता, लेकिन उसके ऑर्गन करके कई लोगों को नई जिंदगी दी जा सकती है.

कितने अंग डोनेट किए जा सकते हैं?

एक ब्रेन डेड इंसान अपने 8 से ज्यादा अंग और कई टिश्यू दान कर सकता है. इससे करीब 8 से 10 लोगों की जान बच सकती है और दर्जनों लोगों की लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो सकती है.

डोनेट किए जा सकने वाले अहम अंगों के नाम

1. हार्ट (Heart) - हार्ट फेलियर के मरीज को नई जिंदगी देता है.

2. किडनी (Kidneys) - दोनों किडनियां दो अलग-अलग मरीजों को ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं.

3. लिवर (Liver) - लिवर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 अलग-अलग मरीजों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है.

4. फेफड़े (Lungs) - दोनों फेफड़े अलग-अलग या एक साथ डोनेट किए जा सकते हैं.

5. पैंक्रियाज (Pancreas) - डायबिटीज के सीरियस पेशेंट के लिए लाइफ सेवर.

6. आंत (Intestine) - कुछ मामलों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है.

डोनेट किए जा सकने वाले टिश्यू और दूसरे हिस्सों के नाम

1. कॉर्निया (Cornea) - आंख की पुतली से दो लोगों को रोशनी मिल सकती है.

2. हड्डियां (Bones) - फ्रैक्चर और सर्जरी में काम आती हैं.

3. स्किन (Skin) - बर्न वाले मरीजों के लिए बेहद जरूरी.

4. हार्ट वाल्व्स और ब्लड वेसल्स - कार्डियक मरीजों की जिंदगी बचाते हैं.



ऑर्गन डोनेशन की अहमियत

भारत में हर साल लाखों मरीज अंगों की कमी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं. अगर हर कोई ब्रेन डेड होने पर ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हो जाए तो हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं. डॉक्टर्स बताते हैं कि डिमांड के मुकाबले ऑर्गन डोनेट करने वालों की तादाद बेहद कम है.

कैसे बनें ऑर्गन डोनर?

1. ऑर्गन डोनेशन कार्ड भरें और अपनी फैमिली को इसकी जानकारी दें.

2. 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकता है.

3. मेडिकल इमरजेंसी में परिवार की इजाजत भी जरूरी होती है.