Diabetes: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए आपके लिए क्या है सही

 डायबिटीज एक बेहद जटिल बीमारी है, अगर ये एक बार किसी को हो जाए जिंदगीभर पीछा नहीं छोड़ती, अब तक वैज्ञानिक इसका पुख्ता इलाज नहीं खोज पाए हैं. भारत को मधुमेह की राजधानी तक कहा जाता है क्योंकि इस देश में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:10 AM IST
Diabetes: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए आपके लिए क्या है सही

How Much Blood Sugar Level is Healthy: डायबिटीज एक बेहद जटिल बीमारी है, अगर ये एक बार किसी को हो जाए जिंदगीभर पीछा नहीं छोड़ती, अब तक वैज्ञानिक इसका पुख्ता इलाज नहीं खोज पाए हैं. भारत को मधुमेह की राजधानी तक कहा जाता है क्योंकि इस देश में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं. कुछ दशक पहले 40-45 साल ज्यादा उम्र के लोगों को ये बीमारी होती थी, लेकिन अब नवजात और युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं. जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो ये बीमारी और भी खतरनाक हो जाती है.

डायबिटीज में कमजोर होता है शरीर

डायबिटीज दूसरी कई बीमारी को जन्म देती है, जैसे आंखों की रोशनी का कम होना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज किडनी डिजीज, ऐसे में धीरे-धीरे शरीर कमजोर होने लगता है. हालांकि सही डाइट और प्रोपर एक्सरसाइज के जरिए आप मधुमेह के खतरे को कम भी कर सकते हैं. ऐसे कई लोग है जो डायबिटीज होने के बावजूद खुद को सेहतमंद रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते. आइए जानते हैं कि उम्र के हिसाब से आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए.

उम्र के हिसाब से शुगर लेवल

-अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो खाना खाने के एक या दो घंटे बाद 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर (mg/dL) होना चाहिए. अगर आप फास्टिंग में हैं तो 99 mg/dL को हेल्दी माना जाता है. अगर इससे ज्यादा शुगर बढ़ता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए वरना हेल्थ रिस्क हो सकता है.

-अगर आप 40 साल के हो चुके हैं तो अपने खून की जांच नियमित तौर पर करानी चाहिए क्योंकि इस एज में खतरा काफी ज्यादा रहता है. 40 से 50 की उम्र के लोगों को फास्टिंग में शुगर लेवल 90 से 130 mg/dL होना चाहिए, वहीं खाने के बाद ये स्तर 140 mg/dl से कम और डिनर के बाद 150 तक होना चाहिए.

शुगर को कैसे करें कंट्रोल?

अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है तो हर हाल में शुगर लेवल को कंट्रोल करना होगा. इसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं, अगर रोजाना टहलने की आदत डालें तो हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा. जहां तक डाइट की बात है तो आप ऑयली फूड, मीठी चीजें, प्रोसेस्ड फूड आइट्म से जितना हो सके परहेज करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Diabetes

