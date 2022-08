Weight Loss करने के लिए खाना नहीं, पीने पर दें ध्यान! कोई नहीं जानता ये बेमिसाल तरीका

Weight Loss Drink: जब भी वजन घटाने (lose weight) की बात आती है, तो लोग अपने खाने पर ध्यान देने लगते हैं. बल्कि आपको अपने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए. ऐसा हम नहीं, Academy of Nutrition and Dietetics के प्रवक्ता डाइटिशियन Roxana Ehsani ने बताया है. डाइटिशियन ने कहा कि वेट लॉस करने के लिए आपको पानी पीना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि वजन कम करने के लिए रोजाना कितने गिलास पानी पीना (water to lose weight) चाहिए.

Weight Loss Drink: वेट लॉस करने के लिए कितने गिलास पानी पीएं?

एक्सपर्ट ने बताया कि रोजाना 7-8 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है. लेकिन अगर आप वजन कम करने (weight loss) के लिए पानी पी रहे हैं, तो पुरुषों को 15.5 कप और महिलाओं को 11.5 कप पानी पीना चाहिए. उन्होंने आगे बताया कि आप अपने पेशाब के रंग की तरफ ध्यान दें, जिससे जरूरत से ज्यादा पानी पीने से बचा जा सकता है. अगर आपके पेशाब का रंग एकदम सफेद हो रहा है, तो पानी की मात्रा थोड़ी कम कर दें.

Weight Loss Drink: वजन कम करने में पानी कैसे मदद करता है?

कई सारी स्टडी कहती हैं कि वेट लॉस करने का सबसे आसान तरीका पर्याप्त पानी पीना है. क्योंकि, यह आपको जरूरत से ज्यादा खाने से रोकता है. वहीं, आप खाने से तुरंत पहले पानी पीएं, ताकि शरीर को ज्यादा मात्रा में खाना ना मिले. क्योंकि, अक्सर देखा जाता है कि डिहाइड्रेशन के कारण (dehydration) लगने वाली प्यास को लोग भूख समझ लेते हैं और ऐसे में ज्यादा खा लेते हैं.

Drinking Water Benefits: पानी पीने से कौन-से फायदे मिलते हैं?

पानी पीना हमारे पूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि यह पाचन तंत्र के द्वारा शरीर से वेस्ट मटेरियल निकालने में मदद करते हैं. जिससे कब्ज की समस्या का इलाज (constipation treatment) होता है और पेट फूलने (bloating) जैसी समस्या भी खत्म हो जाती है. इतनी जानकारी जानने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप वेट लॉस करने के लिए खाने के साथ पीने पर भी ध्यान देंगे.