ब्रेन टिशू में पार्किंसंस डिजीज कैसे ट्रिगर करती है? साइंटिस्ट्स ने पहली बार इसे देखने में पाई कामयाबी

पार्किंसंस डिजीज को लेकर नई खोज इस बीमारी के रिसर्च में आगे के दरवाजे खोल सकती है, जिससे ट्रीटमेंट में विकास किया जा सकता है. इस तकनीक को दूसरी बीमारियों पर लागू करने की बात हो रही है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:04 PM IST
ब्रेन टिशू में पार्किंसंस डिजीज कैसे ट्रिगर करती है? साइंटिस्ट्स ने पहली बार इसे देखने में पाई कामयाबी

Parkinson's Disease Triggered' In Human Brain Tissue: साइंटिस्ट्स ने पहली बार डायरेक्टली ये देखा है कि पार्किंसंस डिजीज ह्यूमन ब्रेन टिशू में कैसे 'ट्रिगर' होता है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज (University of Cambridge) और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूके (University College London, UK) के रिसर्चर्स ने एएसए-पीडी (Advanced Sensing of Aggregates for Parkinson's Disease) नामक एक नई विकसित तकनीक का इस्तेमाल करके इंसानी ब्रेन के टिशू में अल्फा-सिन्यूक्लिन ओलिगोमर्स नामक प्रोटीन ग्रुप्स को देखा, गिना और तुलना की.
 

क्यों होती है पार्किंसंस डिजीज?
ओलिगोमर्स (Oligomers) को लंबे समय से पार्किंसंस रोग के संभावित कारण माना जाता रहा है, लेकिन अब तक, ये छोटे ग्रुप्स - सिर्फ कुछ नैनोमीटर लंबे - ह्यूमन ब्रेन टिशू में सीधे तरीके से पता लगाने से बच गए थे. एएसए-पीडी (ASA-PD) का इस्तेमाल अल्ट्रा सेंसेटिव फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के साथ करके, टीम पहली बार मौत के बाद दिमाग के टिशू में लाखों ओलिगोमर्स का पता लगाने और उनका एनालिसिस करने में केपेबल हुई.

पहली बार देखा है ऐसा
"ये पहली बार है जब हम ह्यूमन ब्रेन टिशू में इस पैमाने पर सीधे ओलिगोमर्स को देख पाए हैं. ये दिन के उजाले में तारों को देखने जैसा है," ऐसा डॉ. रेबेका एंड्रयूज ने कहा, जिन्होंने कैम्ब्रिज के यूसुफ हामिद (Yusuf Hamied) केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पोस्टडॉक्टरल रिसर्चर के तौर पर ये काम किया था. उन्होंने आगे कहा, "ये पार्किंसंस रिसर्च में नए दरवाजे खोलता है."

छोटे साइज के ओलिगोमर्स 
चूंकि ओलिगोमर्स इतने छोटे होते हैं, इसलिए उनका सिग्नल बेहद कमजोर होता है. लेकिन एएसए-पीडी बैकग्राउंड को कम करते हुए सिगनल को मैक्सिमम करता है, जिससे सेंसेटिविटी नाटकीय रूप से उस प्वॉइंट तक बढ़ जाती है जहां निजी अल्फा-सिन्यूक्लिन ओलिगोमर्स को ऑब्जर्ब और स्टडी किया जा सकता है.

साइंटिस्ट्स ने कैसे पाई कामयाबी?
टीम ने पार्किंसंस से पीड़ित लोगों के मौत के बाद ब्रेन टिशू के नमूनों की जांच की और उनकी तुलना समान उम्र के सेहतमंद लोगों से की. नेचर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जर्मन में छपे रिजल्ट्स से पता चला कि ओलिगोमर्स हेल्दी और पार्किंसंस से पीड़ित दोनों ब्रेन में मौजूद होते हैं.

बीमार और हेल्दी ब्रेन का फर्क
बीमार और हेल्दी ब्रेन के बीच मुख्य अंतर ओलिगोमर्स का साइज था, जो बीमारी के नमूनों में बड़े, चमकीले और ज्यादा संख्या में पाए गए, जिससे पार्किंसंस डिजीज के बढ़ने के साथ सीधा रिश्ता होने का लिंक मिलता है. टीम ने ओलिगोमर्स के एक सब-क्लास की भी खोज की जो सिर्फ पार्किंसंस डिजीज में ही दिखाई देते हैं, जो बीमारी के सबसे शुरुआती दिखाई देने वाले लक्षण हो सकते हैं, बेहद मुमकिन है लक्षण नजर आने से कई साल पहले.

दूसरी बीमारियों पर भी लागू होगी ये तकनीक
पॉलीटेक्निक मॉन्ट्रियल (Polytechnique Montréal) के प्रोफेसर लुसिएन वीस (Lucien Weiss), जिन्होंने इस रिसर्च को को-लीड किया, उन्होंने कहा, "ओलिगोमर्स भूसे के ढेर में सुई की तरह रहे हैं, लेकिन अब जब हम जानते हैं कि वे सुइयां कहां हैं, तो ये हमें ब्रेन के कुछ एरियाज में खास तरह के सेल्स को टारगेट करने में मदद कर सकता है." वीस ने बताया कि इसी तरह की तकनीकों को अल्जाइमर (Alzheimer's) और हंटिंगटन (Huntington's) जैसी अन्य न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों पर भी लागू किया जा सकता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

