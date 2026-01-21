मटर के दाने जितना छोटा, बहुत ही पावरफुल है ब्रेन का ये ग्लैंड; ऐसे करता है आपको कंट्रोल

Advertisement
Pineal Gland: ब्रेन में मटर के दाने जितना छोटा एक ग्लैंड होता है, जिसे 'पीनियल ग्लैंड' कहा जाता है. साइज में छोटा होने के बाद भी यह आपके नींद, मूड और चेतना को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 09:52 PM IST
How Pineal Gland Controls Body: आपके ब्रेन में एक ग्लैंड मौजूद है, जो साइज में मटर के दाने जितना छोटा होता है, लेकिन पावर इतना की आपकी बॉडी से लेकर मन तक को कंट्रोल कर सकता है. इस ग्लैंड को पीनियल ग्लैंड कहते हैं. इसकी इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि ये आपकी नींद, मूड और चेतना सब कुछ कंट्रोल कर सकता है. वहीं आयुर्वेद और योग में इस ग्लैंड को आज्ञा चक्र कहा जाता है. यह हमारी बुद्धि, अंतर्ज्ञान और मेंटल क्लैरिटी का केंद्र होता है. 

 

पीनियल ग्रंथि का काम
पीनियल ग्रंथि का मुख्य काम है मेलाटोनिन हार्मोन बनाना. यह हार्मोन हमारी नींद-जागने की घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है. जब अंधेरा होता है, तो यह ज्यादा मेलाटोनिन बनाती है, जिससे नींद आती है. वहीं, दिन में इसकी मात्रा कम होती है, जिससे शरीर जागृत और सक्रिय रहता है. यही कारण है कि नींद न आने, थकान या मूड बदलने जैसी समस्याओं का मूल कारण अक्सर पीनियल ग्रंथि की निष्क्रियता हो सकती है.

हार्मोनल बैलेंस करने के लिए भी जरूरी
इसके अलावा, पीनियल ग्रंथि हार्मोनल संतुलन बनाने में भी मदद करती है. यह पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों को प्रभावित करके पूरे शरीर में हार्मोन की नियमितता बनाए रखती है. यही नहीं, इसमें मौजूद मेलाटोनिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है. बच्चों में यह ग्रंथि सबसे सक्रिय होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसकी क्रियाशीलता धीरे-धीरे कम होती जाती है.

 

छोटा पैकेट, बड़ा धमाका
छोटी होने के बावजूद, यह ग्रंथि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती है. नींद, मूड, मानसिक स्पष्टता और आत्मचेतना सब कुछ इसी पर निर्भर है. इसलिए इसे नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है. पीनियल ग्रंथि को सक्रिय रखने के कई सरल उपाय हैं. रोजाना सुबह हल्की धूप में 5-10 मिनट बैठना, ध्यान और प्राणायाम करना, हल्दी और काली मिर्च वाला दूध पीना, शुद्ध पानी पीना और फ्लोराइड से बचना इसके लिए बेहद फायदेमंद हैं. साथ ही, मोबाइल और लैपटॉप की नीली रोशनी से दूरी बनाए रखना और सही समय पर सोना भी इसे स्वस्थ रखता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

