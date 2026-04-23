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एनेस्थीसिया की खोज से पहले ऐसे होती थी सर्जरी? होश में रखकर किए जाते थे ऑपरेशन? ये है दर्दभरे इलाज की पूरी सच्चाई

मेडिकल साइंस में बदलाव आ गया. अब बड़ी से बड़ी सर्जरी बिना दर्द के आसानी से हो सकती है. अमेरिका में पहली बार ईथर का इस्तेमाल कर पहले एनेस्थीसिया की मदद से सर्जरी की है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:30 AM IST
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एनेस्थीसिया की खोज से पहले ऐसे होती थी सर्जरी? होश में रखकर किए जाते थे ऑपरेशन? ये है दर्दभरे इलाज की पूरी सच्चाई

मेडिकल साइंस ने आज के समय में काफी तरक्की कर ली है. आज के समय में बड़ी से बड़ी सर्जरी बिना किसी दर्द के हो जाती है. एनेस्थीसिया की मदद से ऑपरेशन काफी आसानी और बिना दर्द को होता है. पहले सर्जरी बिना बेहोशी की दवा की जाती थी. सर्जरी के दौरान मरीज पूरी सर्जरी के दौरान होश में रहता है. इस दौरान काफी तेज दर्द होता है. उस समय सर्जरी के दौरान मरीज का दर्द कम करने के लिए शराब, अफीम, भांग जड़ी बूटियां दी जाती थी. 

पहले मरीज को रस्सियों से बांधते थे 

पहले मरीज को हिलने से रोकने के लिए कई बार उन्हें रस्सियों से बांधा जाता था. ऐसे में सर्जनों को काफी दिक्कत होती थी. उस समय सर्जरी तेजी से पूरी करनी होती थी. उस समय संक्रमण और स्वच्छता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. इसलिए कई बार सर्जरी के बाद कुछ मरीज की मौत हो जाती थी. 

बेहोशी की दवा कब आई 

16 अक्तूबर 1846 को अमेरिका में पहली बार ईथर का इस्तेमाल किया गया था. दांत के डॉक्टर विलियम टी.जी मॉर्टन ने मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में पहले एनेस्थीसिया का सफल इस्तेमाल किया था. ईथर का इस्तेमाल करके मरीज की दर्द के बिना सर्जरी की गई थी. एनेस्थीसिया का इस्तेमाल इससे पहले भी 1842 में क्रॉफर्ड लॉन्ग द्वारा प्रयास किए थे. इसके बाद क्लोरोफॉर्म जैसे दूसरे एनेस्थेटिक विकसित हुए. धीरे-धीरे सर्जरी बदल गया. 

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एनेस्थीसिया से पहले कैसे की जाती थी सर्जरी 

एनेस्थीसिय से पहले डॉक्टर की काबिलियत रफ्तार से आकी जाती है. इस दौरान सर्जरी जितनी जल्दी खत्म होती थी. मरीज के बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती थी जितनी जल्दी सर्जरी खत्म होती थी. जितना खून कम बहता था. 

सफाई की कमी 

आज के ऑपरेशन थिएटर की तरह पहले सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता था. उस समय मरीज में संक्रमण बढ़ने, ज्यादा खून बहने का खतरे का रिस्क ज्यादा रहता था. उस समय डॉक्टर पुराने, खून से सने हुए कोट पहनकर सर्जरी करते थे. 

देसी तरीके 

इस समय बेहोशी की दवा नहीं थी इसलिए डॉक्टर दर्द को कम करने के लिए देसी उपाय का इस्तेमाल करते थे. ऑपरेशन के दौरान दर्द को कम करने के लिए मरीज को अफीम और शराब जैसी चीजें दी जाती थी. ताकि वह सुन्न पड़ जाए. इसके अलावा मरीज की बर्फ से सिकाई की जाती थी ताकि सर्जरी के दौरान दर्द कम हो सके. 

16 अक्टूबर का ऐतिहासिक दिन 

16 अक्टूबर 1846 का दिन मेडिकल जगत में ऐतिहासिक मोड़ रूप में दर्ज है, जिसे  ईथर डे के नाम से जाना जाता है. इस दिन मरीज को बेहोश करके सर्जरी की गई, जिससे उसे दर्द का अहसास नहीं हुआ. उस समय यह किसी क्रांति से कम नहीं थी. यह घटना आधुनिक एनेस्थीसिया दौर की शुरुआत थी. जिसने सर्जरी को दर्दनाक बना दी. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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