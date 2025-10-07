Advertisement
trendingNow12950925
Hindi NewsHealth

5 मिनट में पाइल्स के दर्द से कैसे मिलेगी राहत? स्टैनफोर्ड की डॉक्टर ने खुद करके दिखाया डेमो

जिस इंसान को एक बार पाइल्स हो जाए, तो उसे कई दफा दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज अफैक्ट होती है. ऐसे में एक उपाय के जरिए राहत मिल सकती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 मिनट में पाइल्स के दर्द से कैसे मिलेगी राहत? स्टैनफोर्ड की डॉक्टर ने खुद करके दिखाया डेमो

Relief From Piles in 5 Minutes: बवासीर की बीमारी, जिसे पाइल्स या हेमोरॉयड्स (Hemorrhoids) भी कहते हैं, ये आपके एनल कैनाल (Anal canal) की सूजी हुई नसें होती हैं, जो आमतौर पर खिंचाव, लंबे टाइम तक बैठने और प्रेग्नेंसी के कारण बढ़ी हुई दबाव से बढ़ती हैं. हालांकि कुछ बवासीर कुछ मामलों में अपने आप ठीक हो सकते हैं, कुछ का इलाज डॉक्टरों के जरिए करवाना जरूरी होता है.

पाइल्स से राहत पाने का तरीका
अगर पाइल्स में दर्द बढ़ने पर उसे आसानी से कम करने का कोई सरल तरीका हो तो क्या होगा? 18 अगस्त को शेयर किए गए एक पोस्ट में, स्टैनफोर्ड और यूसीएलए में ट्रेंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. वेंडी (Dr. Wendi) ने पेन फ्री रहने के लिए एक सिंपल तरीका शेयर किया. आइए जानते हैं कि वो क्या है?

5 मिनट में बवासीर से राहत कैसे पाएं?  
गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया कि जब आपके बवासीर में सूजन हो, तो अपने पैरों को 5 मिनट के लिए उठाना एक क्विक हैक हो सकता है जिससे दर्द से राहत मिलती है. वीडियो का टाइटल है 'जब आप सीखते हैं कि इस तरह 5 मिनट के लिए लेटना बवासीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है', इसमें डॉ. वेंडी को सोफे पर लेटे हुए देखा जा सकता है, उनके पैरों को हवा में उठाया गया है और एड़ी को सहारे के लिए दीवार पर रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये कैसे मदद करता है? 
डॉ. वेंडी के मुताबिक, कूल्हों को उठाने से नसों में दबाव कम होता है और ब्ल्ड फ्लो को ग्रेविटी का इस्तेमाल करके दिल की तरफ वापस जाने में मदद मिलती है. जो आपको थोड़ी राहत देने का काम करता है. आइए वीडियो के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr. Wendi (@socalgastrodoc)

पाइल्स के बढ़ते मामले
नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के डेटा के मुताबिक, बवासीर बीमारी चौथा लीडिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायग्नोसिस है, और अमेरिका में इसके 3.3 मिलियन मामलों की जानकारी दी गई है. इस बीच, पाइल्स की सेल्फ-रिपोर्टेड केस की संख्या हर साल 10 मिलियन है, जो तकरीबन 4.4 फीसदी आबादी के बराबर है.

वहीं भारत में ये अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 50 फीसदी आबादी को जिंदगी में किसी न किसी वक्त बवासीर हो सकता है, मुमकिन है कि जब वो 50 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, और तकरीबन 5 फीसदी आबादी किसी भी वक्त बवासीर से पीड़ित रहती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Pileshemorrhoids

Trending news

बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
West Bengal
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल