5 मिनट में पाइल्स के दर्द से कैसे मिलेगी राहत? स्टैनफोर्ड की डॉक्टर ने खुद करके दिखाया डेमो

Relief From Piles in 5 Minutes: बवासीर की बीमारी, जिसे पाइल्स या हेमोरॉयड्स (Hemorrhoids) भी कहते हैं, ये आपके एनल कैनाल (Anal canal) की सूजी हुई नसें होती हैं, जो आमतौर पर खिंचाव, लंबे टाइम तक बैठने और प्रेग्नेंसी के कारण बढ़ी हुई दबाव से बढ़ती हैं. हालांकि कुछ बवासीर कुछ मामलों में अपने आप ठीक हो सकते हैं, कुछ का इलाज डॉक्टरों के जरिए करवाना जरूरी होता है.

पाइल्स से राहत पाने का तरीका

अगर पाइल्स में दर्द बढ़ने पर उसे आसानी से कम करने का कोई सरल तरीका हो तो क्या होगा? 18 अगस्त को शेयर किए गए एक पोस्ट में, स्टैनफोर्ड और यूसीएलए में ट्रेंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. वेंडी (Dr. Wendi) ने पेन फ्री रहने के लिए एक सिंपल तरीका शेयर किया. आइए जानते हैं कि वो क्या है?

5 मिनट में बवासीर से राहत कैसे पाएं?

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया कि जब आपके बवासीर में सूजन हो, तो अपने पैरों को 5 मिनट के लिए उठाना एक क्विक हैक हो सकता है जिससे दर्द से राहत मिलती है. वीडियो का टाइटल है 'जब आप सीखते हैं कि इस तरह 5 मिनट के लिए लेटना बवासीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है', इसमें डॉ. वेंडी को सोफे पर लेटे हुए देखा जा सकता है, उनके पैरों को हवा में उठाया गया है और एड़ी को सहारे के लिए दीवार पर रखा गया है.

ये कैसे मदद करता है?

डॉ. वेंडी के मुताबिक, कूल्हों को उठाने से नसों में दबाव कम होता है और ब्ल्ड फ्लो को ग्रेविटी का इस्तेमाल करके दिल की तरफ वापस जाने में मदद मिलती है. जो आपको थोड़ी राहत देने का काम करता है. आइए वीडियो के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं.

पाइल्स के बढ़ते मामले

नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के डेटा के मुताबिक, बवासीर बीमारी चौथा लीडिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायग्नोसिस है, और अमेरिका में इसके 3.3 मिलियन मामलों की जानकारी दी गई है. इस बीच, पाइल्स की सेल्फ-रिपोर्टेड केस की संख्या हर साल 10 मिलियन है, जो तकरीबन 4.4 फीसदी आबादी के बराबर है.

वहीं भारत में ये अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 50 फीसदी आबादी को जिंदगी में किसी न किसी वक्त बवासीर हो सकता है, मुमकिन है कि जब वो 50 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, और तकरीबन 5 फीसदी आबादी किसी भी वक्त बवासीर से पीड़ित रहती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.