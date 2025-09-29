बुढ़ापे तक दिल को रख पाएंगे जवान, अगर आज से ही अपनाएंगे ये सारी हेल्दी हैबिट्स

World Heart Day 2025: आज यानी 29 सितम्बर को न सिर्फ हम सभी देशवासी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वर्ल्ड हार्ट डे मना रही है. साल 2025 के वर्ल्ड हार्ट डे की थीम "डोंट मिस अ बीट यानी एक भी धड़कन न चूकें" है. ये थीम लोगों को दिल की सेहत को लेकर जागरूक करने और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए इंस्पायर करती ही है साथ ही सेहतमंद आदतें अपनाने के लिए भी एनकरेज करती है.

बूढ़े दिल को बनाएं जवान

मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत मदान (Dr. Hemant Madan), सीनियर डायरेक्टर, नारायणा सुपर स्पेशियेलिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम ने कहा कि कई ऐसी बातें और आदतें हैं जिसे आज के इस ऐतिहासिक दिन से अपनाकर हम 'बुढ़ापे तक अपने दिल को जवान' सकते हैं? इस सवाल के जवाब पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद से ये सवाल पूछें कि हर दिन आप आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं और कितने कदम पैदल चलते हैं? इस सवाल का उत्तर आपको खुद को ही देना है. मैं अपने 2 दशक से भी ज्यादा एक्सपीरिएंस के आधार पर कह सकता हूं कि हम भारतवासियों का खास तौर पर शहरों में रहने वाला एक बड़ा वर्ग वर्कआउट को लेकर जागरूक नहीं है.

कुछ दूर भी पैदल नहीं चलते हम

हम ऐसे लोग हैं कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद बाजार जाने के लिए भी स्कूटी, मोटरसाइकिल या फिर साइकिल या साइकिल रिक्शा का ऑप्शन चुनते हैं. अपने आफिस तक जाने के लिए अगर मेट्रो स्टेशन की डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी हम पैदल नहीं तय करते इसके लिए भी हम किसी सवारी या साधन की तलाश करते हैं. ये बात कहने की वजह ये है कि जब हम वर्कआउट नहीं करते और पैदल चलने के तौर पर भी हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती है तो इससे मोटापा बढ़ता है.

फिजिकल एक्टिविटीज की कमी का नतीजा

कहीं न कहीं फिजिकल एक्टिविज की कमी हमें हाई ब्लड प्रेशर की तरफ भी ले जाता है. इसके साथ ही इर्रेगुलर रूटीन के साथ जिंदगी जीने वाले किसी शख्स का स्ट्रेस बढ़ जाय और हाइपर टेंशन की परेशानी से भी वो पीड़ित हो जाय तो उसका दिल की बीमारियों की चपेट में आना और आसान हो जाता है. तो अब सवाल ये है कि इस सबसे बचाव के लिए किया क्या जाय? इस सवाल का जबाव बहुत ही आसान है.

दिल को कैसे रखें सेहतमंद?

रेगुलर रूटीन दिल की बीमारियों से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि अपनी डेली रूटीन को रेगुलर किया जाय. दिनचर्या में सबसे जरूरी समय पर सोकर उठना है साथ ही नियमित रूप से योग, ध्यान, एक्सरसाइज करना जरूरी है. अगर इस सबके लिए आपके पास समय की कमी है तो अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए नियमित तौर पर हर दिन कम से कम 10 हजार कदम पैदल चलने की आदत डालिये. शुरुआत में हो सकता है ऐसा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़े. दस हजार कदम के टारगेट को हासिल के लिए आप 400 कदमों से शुरुआत कर सकते हैं. कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपने लक्ष्य हासिल कर लिया है और एक बार ऐसा कर लेने के बाद आपके मन में हर दिन इस टारगेट को हासिल करने की कमिटमेंट पैदा हो जाएगी.

1. अच्छी नींद लें

डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास दिल की बीमारियों के लिए सलाह लेने के लिए आने वाले मरीजों और उनके करीबियों से मैं अक्सर ये सवाल करता हूं कि वो दिन के चौबीसों घंटों में से कितनी देर सोते हैं और उन्हें कैसी नींद आती है? मैं उन्हें समझाता हूं कि बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा नींद की जरूरत होती है लेकिन जवान और अधेड़ यानी करीब 22 से 52 साल के लोगों को कम से कम सात से आठ घंटे की नींद लेना तो जरूरी ही है. साथ ही ये नींद 'छोटे बच्चों की नींद' की तरह होनी चाहिये. आपने भी शायद गौर किया हो कि छोटे बच्चे जब एक बार सो जाते हैं तो चाहे उन्हें उठाना मुश्किल रहता हैं. उस दौरान उनसे कोई सवाल किया जाय तो हां-हूं में उसका जवब देकर वे फिर सो जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब तक उनकी नींद पूरी न हो जाय उनको जगाना और उठाना बेहद मुश्किल रहता है तो आप भी 'दिल की जवानी' के लिए कुछ इसी तरह की नींद लेने की कोशिश करें.

2. नमक कम करें

आमतौर पर एक सेहतमंद इंसान को हरदिन 5 ग्राम नमक की जरूरत होती है लेकिन भारत में एक नॉर्मल इंसान 7 से 14 ग्राम तक नमक का सेवन कर लेता है. अक्सर खाने के साथ में खाये जाने वाले सलाद में हम नमक छिड़क देते हैं, नींबू पानी में हम नमक की मात्रा बढ़ा देते हैं, अगर हम दही खाते हैं तो उसमें एक्सट्रा सॉल्ट डालकर खाते हैं, जाहिर सी बात है कि ये आदत बदलने की जरूरत है. ज्यादा अमाउंट में नमक का सेवन बुरा है. नमक की ही तरह पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से भी दूरी बनाने की जरूरत है. मौजूदा वक्त में रोटियों से लेकर सब्जियों तक 'रेडी टु ईट' तौर पर अवेलेबल हो रही हैं लेकिन इस सब में एक बड़ी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो कहीं न कहीं आगे चलकर हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट ही डालते हैं. ऐसे में घर में बने ताजा खाने की आदत भी दिल की बीमारियों से बचाव में मददगार रहेगी.

3. नशीली चीजों से दूरी

तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स खासकर बीड़ी और सिगरेट न सिर्फ आपके दिल के लिए खतरनाक है बल्कि ये कैंसर जैसी दूसरी बीमरियों का भी कारण बनते हैं, इसी तरह हद से ज्यादा शराब का सेवन हार्ट के साथ ही लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियों का कारण बनते हैं. ऐसे में सिगरेट, बीड़ी, गुटका, चबाने वाले तंबाकी के साथ ही शराब से भी पूरी तरह दूरी बनाएं. आप खुद तो इसे छोड़े हीं साथ ही दूसरों के लिए भी इसे छोड़ने के इंस्पिरेशन बनें.

4. सफाई की अहमियत

पीएम नरेंद्र मोदी अनेक मौकों पर स्वच्छता का महत्व समझा चुके हैं. हाइजीन को अपनी डेली लाइफ में अपनाने के लिए भी वो हमेशा प्रेरित करते रहते हैं. देश की केंद्र सरकार साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में लाने का लक्ष्य अख्तियार कर चुकी है लेकिन क्या 'स्वच्छ भारत' की कल्पना के बगैर हम विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा कर सकेंगे, ऐसा हो पाना कठिन है. ऐसे में जरूरी है कि स्वच्छता के इस अभियान में हम सभी भागीदार बनें. वैसे भी जहां गंदगी ज्यादा होती है वहां बीमारियों के फैलने का खतरा अधिक होता है. उन जगहों पर तरह-तरह के खतरनाक वै​क्टीरिया और वायरस पनपते हैं जो कई बीमारियों की वजह बन सकते हैं, ऐसे में जरूरी है कि हम खुद साफ सफाई रखें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें. इसके साथ ही मैं येां दिल से जुड़ी कुछ समस्याओं को लेकर फैले मिथकों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई दिल से जुडी बीमारियों की चपेट में आ गया हो तो उसे किन चीजों का जरूर पालन करना चाहिए.

अचानक आता हार्ट अटैक

हमने अक्सर फिल्मों में देखा कि किसी को कोई बुरी खबर मिली या कुछ अनचाहे हालात उसके सामने आए तो उसे हार्ट अर्टक आ गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां तुरंत उसकी सर्जरी की या फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया, तो इस मामले में मैं ये कहूंगा कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है. हार्ट अटैक कभी अचानक नहीं आता. आप ये बात गांठ बांध लें कि आपका शरीर आपका सबसे अच्छा मित्र भी है. आपके शरीर के किसी भी हिस्से बल्कि वाइटल आर्गन को कोई दिक्कत शुरू होती है तो वो आपको खास तरह के संदेश भेजना शुरू कर देता है. दिल की बीमारियों के आने से पहले आपका शरीर पीठ या बांह में दर्द, गर्दन और जबड़े में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, अधिक पसीना आना, धड़कन का तेज होने के रूप में संदेश देने लगता है. यदि इन लक्षणों के शुरुआती चरणों में ही व्यक्ति विशेषज्ञों से संपर्क कर लेता है तो समस्या के बड़ा होने से पहले ही उसका डायग्नोसिस शुरू किया जा सकता है. इसके अलावा इन लक्षणों को नजरअंदाज करने वाले अगर किसी को हार्ट अटैक आ भी जाए तो समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले रोगी की जिंदगी बचने की संभावना 97 फीसदी तक रहती है जो​कि मेडिकल साइंस की तरक्की, नई तकनीक और दवाइयों के दम पर मुमकिन हो सका है.

कोविड वैक्सीन का कितना असर?

ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद दिल के मरीजों के साथ हार्ट अटैक की तादाद में इजाफा हुआ है साथ ही जिन नौजवानों ने कोविड वैक्सीन ली उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है. इस बारे में मैं कहूंगा कि इस बात को सही साबित करने वाली कोई स्टडी अब तक हमारे सामने नहीं आई है. ऐसे में जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन ली है वह यही समझें कि वो पहले की तरह ही हेल्दी हैं और उनके दिल पर उस वैक्सीन का कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. हां, ये जरूर है कि कोरोना महामारी के समय 'फिजिकल डिस्टेंस' के टारगेट को हासिल करने के लिए रोड पर निकलने पर रोक लगा दी गई थी ऐसे में उस दौरान लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ा था जिससे फिजिकल एक्टिविटीज में कमी आ गई थी. शारीरिक गति​विधियों में कमी कहीं न कहीं दिल से जुड़े रोगों को कारण जरूर बनता है.

क्या गांव को लोग हैं ज्यादा हेल्दी?

ऐसा माना जाता है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का दिल शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा हेल्दी हैं, साथ ही वहां हार्ट अटैक जैसे मामले भी तुलनात्मक रूप से कम आते हैं. लेकिन मौजूदा दौर में देखें तो अब ये मिथ टूटने लगा है. इसकी वजह ये है कि देश के ग्रामीण इलाके अब पूरी तरह से ग्रामीण नहीं रह गए हैं. फास्ट फूड के अलावा प्रासेस्ड फूड वहां भी पहुंच चुका है. उत्तरी भारत के तो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में अब मोमोज और नूडल्स की ठेलियां दिखने लगी हैं. खेतीबाड़ी का काम जो दशकों पहले हल और बैल से होता था उनकी जगह ट्रैक्टर जैसी मशीनों ने ले ली है. कहने का मतलब ये है कि वहां भी अब पहले के मुकाबले शारीरिक मेहनत कम हुई है ऐसे में ग्रामीणों के दिल शहरों में रहने वालों की तुलना में ज्यादा सेहतमंद है ये कहना कम मुनासिब रह गया है.

सफेद चीजों से बनाएं दूरी

डॉ. हेमंत मदान ने कहा कि आखिर में मैं येही कहना चाहूंगा कि हमें सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए साइंस को आधार बनाना होगा. अच्छी और सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि हम अपनी डेली लाइफ में से सफेद चीजें कम करें इन सफेद चीजों में प्रमुख तत्व मैदा, आटा, चीनी और नमक हैं. इसके अलावा दिल की बीमारियों से बचाव के लिए पोषक आहार लें और डाइट में मौसम के हिसाब से हरी सब्जियों व ताजे फलों को जरूर शामिल करें.

रेगुलर चेकअप जरूरी

अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो और उसे कुछ जरूरी जांच करवाने के लिए कहा जाए तो जरूरी नियमों को पालन करते हुए जांच करवाएं. कई बार कुछ जांच खाली पेट करवाने की सलाह दी जाती है यानी जांच से आपने तकरीबन 6 से 8 घंटे पहले ही कुछ खाया या पिया हो लेकिन कुछ लोग सुबह चाय पीने के आदी होते हैं और जांच से पहले चाय पीने या कुछ खाने की चूक कर बैठते हैं इस मामूली भूल से जांच की पूरी रिपोर्ट बदल सकते है. साथ ही साल में एक बार आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवाएं और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल व शुगर की जांच रेगुलरली करवाते रहें.

बिना पूछे दवा बंद न करें

इसके अलावा अगर किसी शख्स को एक्सपर्ट डॉक्टर दवाइयों का सेवन करने की सलाह दें तो अपनी मर्जी से उन्हें बंद न करें साथ ही नियमित समय पर दवाइयों को लें. जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त एक पुरुष की औसत आयु महज 48 वर्ष की थी जबकि ये मेडिकल साइंस में हुई तरक्की और इनोवेशन का ही नतीजा है कि आज एक भारतीय औसतन 76 साल की उम्र जी रहा है कोई दो राय नहीं कि आने वाले सालों में 'भारतवासियों की दिल की धड़कनों में और भी कई वर्षों का इजाफा होगा,' लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि हम आज और अभी से ही अपनी लाइफस्टाइल और डेली रूटीन को लेकर अलर्ट हो जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.