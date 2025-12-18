सर्दियों में किडनी रहेगी हेल्दी! नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ की मान लें ये बात

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही किडनी मरीज की समस्या बढ़ जाती है. सर्दियों के मौसम में किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. एशियन हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार सेठिया से जानते हैं सर्दियों के मौसम में किडनी की देखभाल कैसे करें.

पानी पिएं

सर्दियों के मौसम में प्यास नहीं लगती है ऐसे में लोग कम पानी पीते हैं. लेकिन आपको प्यास न लगने पर भी हर 1 से 2 घंटे में पानी पीना चाहिए. सर्दियों में आपके पेशाब का रंग हल्का पीला रहना चाहिए.

गुनगुने पानी का सेवन

ठंड के मौसम में ठंडा पानी पीना आसान नहीं होता है वहीं ठंडा पानी पीया भी नहीं जाता है ऐसे में आप गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं. गुनगुना पानी किडनी के लिए फायदेमंद हो सकता है.

प्रोसेस्ड फूड

प्रोसेस्ड फूड में नमक की मात्रा अधिक होती है. ज्यादा नमक का सेवन करने से पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन में कैल्शियम बढ़ने से स्टोन का रिस्क बढ़ सकता है.

हेल्दी डाइट

पालक, चुकंदर, चॉकलेट और ज्यादा चाय जैसे ऑक्सलेट वाले फूड्स का अधिक सेवन ना करें. ऑक्सलेट का अधिक सेवन करने से किडनी को नुकसान हो सकता है. हेल्दी किडनी के लिए फल और सब्जियों को सेवन करें.

एक्सरसाइज करें

ठंड में रोजाना वॉक करें इसके अलावा हल्की स्ट्रेचिंग भी करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. वर्कआउट करने से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है जो कि स्टोन के रिस्क को कम करता है.

समय पर समय पर करें जांच

अगर आपकी कमर में बार-बार दर्द या पेशाब में जलन, पेशाब में खून की समस्या है तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए. छोटी से लापरवाही आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.