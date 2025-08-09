आंतों में चिपकी गंदगी होगी शरीर से बाहर, बस इस चीज का करें सेवन!
अनहेल्दी डाइट और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं. कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:29 PM IST
गलत खानपान की वजह से आचकल अधिकतर लोग कब्ज की समस्या से परेशान हैं. कब्ज की वजह से मल त्याग करने में दिक्कत होती है. मल त्याग के दौरान काफी प्रेशर लगाना पड़ता है जिस वजह से मल त्याग के द्वार में दरारें पड़ जाती है. इन दरारों की वजह से मल त्याग के द्वार में दर्द काफी बढ़ जाता है. फिशर और बवासीर की समस्या से राहत पाने के लिए आप ये काम करें. 

गर्म पानी 
गर्म पानी का सेवन करने से कब्ज की समस्या ठीक हो सकती है. कब्ज के दौरान पानी की कमी से मल कठोर हो जाता है. सुबह खाली पेट गर्म पानी का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है. गर्म पानी का सेवन करने से मल त्याग का प्रेशर बनता है. गर्म पानी का सेवन करने से मल शरीर से बाहर निकल सकता है.

कितना पानी पीना चाहिए 
अगर आपको कई दिनों तक मल नहीं आया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए. रोजाना गुनगुना पानी का सेवन करने से कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है. 

फाइबर डाइट 
कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए डाइट में फाइबर को शामिल करें. फाइबर के लिए आप डाइट में सलाद, फल इन चीजों को शामिल करना चाहिए. 

एक्सरसाइज 
कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए. एक्सरसाइज करने से कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है. कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज करना चाहिए. 

दवाई 
2 दिन या उससे ज्यादा दिनों तक मल नहीं आया है तो इसे नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर के पास जाएं. डॉक्टर आप कुछ दवाई देंगे. इन दवाई का सेवन करने से बिना दर्द मल त्याग आसानी से हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

शिल्पा

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

