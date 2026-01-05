सर्दियों में प्रेग्नेंट महिलाओं का कैसे रखें ख्याल? ठंड, थकान और इंफेक्शन से ऐसे करें बचाव

Winter Pregnancy Care: ठंड में सर्द हवा, कम धूप और बदलता टेम्परेचर बॉडी पर सीधा असर डालते हैं. आम लोगों को इस मौसम में थोड़ा आलस और सुस्ती महसूस होती है, वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये समय और भी ज्यादा सावधानी भरा होता है. प्रेग्नेंसी के दौरान बॉडी में तरह-तरह के हार्मोनल और फिजिकल बदलाव होते हैं, जिसके कारण इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है. ऐसे में ठंड, सर्दी-जुकाम, ज्वाइंट पेन और थकान जल्दी बॉडी को जकड़ सकते हैं.

ठंड में प्रेग्नेंट महिला कैसे रखें खुद का ख्याल?

आयुर्वेद और साइंस दोनों मानते हैं कि अगर सही रूटीन, खान-पान और देखभाल रखी जाए, तो ठंड में भी प्रेग्नेंट महिला खुद को और अपने होने वाले बच्चे को पूरी तरह सुरक्षित रख सकती है.

क्या कहता है आयुर्वेद?

आयुर्वेद के अनुसार, सर्दियों में वात दोष बढ़ जाता है, जिससे बॉडी में ड्राईनेस, दर्द और ठंड लगने की समस्या होती है. प्रेग्नेंट महिला अगर अपने शरीर को गर्म रखती है, तो वात संतुलन में रहता है और बॉडी सहज महसूस करता है. वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ठंड में बॉडी ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, जिससे थकान बढ़ सकती है. इसलिए ऊनी और आरामदायक कपड़े पहनना बहुत जरूरी है. सिर और पैरों को ढककर रखने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलती. दिन में धूप में थोड़ी देर बैठना विटामिन डी पाने का आसान तरीका है, जो मां की हड्डियों और बच्चे के विकास के लिए जरूरी है.

सर्दियों में रखें पानी का ध्यान

सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन पानी की जरूरत कम नहीं होती. आयुर्वेद कहता है कि गुनगुना पानी शरीर के पाचन को ठीक रखता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. विज्ञान भी मानता है कि पर्याप्त पानी पीने से कब्ज, थकान और यूरिन इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, जो प्रेग्नेंसी में आम समस्याएं हैं. गुनगुना पानी, सूप और हल्की हर्बल चाय शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं और रक्त संचार बेहतर बनाती हैं. इससे बच्चे तक पोषण सही तरीके से पहुंचता है.

अचानक ठंड और गर्म माहौल प्रेग्नेंट महिलाओं पर असर

अचानक ठंड और गर्म माहौल में जाना प्रेग्नेंट महिला के लिए हानिकारक हो सकता है. आयुर्वेद में इसे शरीर के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ने वाला माना गया है. वहीं विज्ञान बताता है कि अचानक तापमान बदलने से शरीर को खुद को ढालने का समय नहीं मिलता, जिससे सर्दी, बुखार या कमजोरी हो सकती है. अगर घर से बाहर जाना हो, तो थोड़ी देर दरवाजे या बालकनी में रुककर बाहर निकलना शरीर को धीरे-धीरे मौसम के अनुसार ढलने में मदद करता है.

सही खान-पान है जरूरी

खान-पान सर्दियों में गर्भवती महिला की सबसे बड़ी ताकत होता है. आयुर्वेद के अनुसार, इस मौसम में पौष्टिक और हल्का गर्म भोजन शरीर को ऊर्जा देता है. गाजर, चुकंदर, पालक और शकरकंद जैसी मौसमी फल-सब्जियां खून बढ़ाने में मदद करती हैं और बच्चे के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व देती हैं. विज्ञान भी इन खाद्य पदार्थों को आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मानता है, जो मां की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं.

--आईएएनएस

