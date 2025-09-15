स्किन पर रैशेज के कारण बुजुर्ग नहीं पहनना चाहते एडल्ट डायपर, ऐसे यूज करेंगे तो नहीं आएगी दिक्कत

Adult Diapers and Skin Rashes: आजकल बुजुर्गों की केयर करने में एडल्ट डायपर का इस्तेमाल आम हो गया है. ये न सिर्फ उनके कंफर्ट के लिए जरूरी है बल्कि देखभाल करने वालों के लिए भी राहत भरा ऑप्शन है. लेकिन लंबे समय तक डायपर पहनने से बुजुर्गों की स्किन पर रैशेज, खुजली और रेडनेस जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. बढ़ती उम्र में स्किन पहले से ही सेंसिटिव और पतली हो जाती है, ऐसे में डायपर का लगातार इस्तेमाल स्किन प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है. अगर घर में आपके माता-पिता या दादा-दादी डायपर पहनते हैं, तो इन 5 उपायों को अपनाकर आप उनकी त्वचा को महफूज रख सकते हैं.

1. डायपर वक्त पर बदलें

बुजुर्गों की स्किन को रैशेज से बचाने का सबसे आसान तरीका है डायपर को समय-समय पर बदलना. गीले डायपर को लंबे वक्त तक पहनने से नमी और बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे स्किन इंफेक्शन और रैशेज हो सकते हैं. कोशिश करें कि हर 5-6 घंटे में डायपर बदल दें और अगर डायपर गीला हो जाए तो तुरंत बदलें.

2. स्किन को साफ और सूखा रखें

डायपर बदलने के बाद बुजुर्गों की स्किन को गुनगुने पानी से हल्के हाथों से साफ करें. आप चाहे तो माइल्ड, फ्रेगरेंस-फ्री वेट वाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साफ करने के बाद स्किन को अच्छी तरह सुखाना बेहद जरूरी है. गीली त्वचा पर नया डायपर पहनाने से रैशेज जल्दी बढ़ जाते हैं.

3. बैरियर क्रीम या मॉइस्चराइजर का यूज करें

बुजुर्गों की स्किन पर डायपर पहनाने से पहले बैरियर क्रीम (Barrier Cream) या बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर लगाएं. ये स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जिससे नमी और रगड़ का असर कम होता है. खासकर नारियल तेल या एलोवेरा जेल जैसे नेचुरल विकल्प भी त्वचा को सुकून पहुंचाते हैं.

4. सही साइज और क्वालिटी का डायपर चुनें

अक्सर लोग सही साइज का ध्यान नहीं देते और बड़ा या छोटा डायपर खरीद लेते हैं. गलत साइज का डायपर स्किन पर ज्यादा रगड़ पैदा करता है, जिससे रैशेज बढ़ जाते हैं. हमेशा बुजुर्ग की बॉडी के हिसाब से सही साइज का डायपर चुनें और अच्छी क्वालिटी वाला ही इस्तेमाल करें. लो-क्वालिटी डायपर जल्दी गीला हो जाता है और स्किन पर एलर्जी पैदा करता है.

5. स्किन को सांस लेने दें

दिन में कुछ घंटों के लिए बुजुर्गों को डायपर फ्री टाइम दें. इससे स्किन को हवा मिलती है और वो हेल्दी रहती है. हर बार डायपर बदलते समय 10-15 मिनट तक उन्हें बिना डायपर के रहने दें. इससे स्किन की नमी कम होगी और रैशेज होने का खतरा भी घटेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.