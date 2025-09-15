स्किन पर रैशेज के कारण बुजुर्ग नहीं पहनना चाहते एडल्ट डायपर, ऐसे यूज करेंगे तो नहीं आएगी दिक्कत
Advertisement
trendingNow12922608
Hindi NewsHealth

स्किन पर रैशेज के कारण बुजुर्ग नहीं पहनना चाहते एडल्ट डायपर, ऐसे यूज करेंगे तो नहीं आएगी दिक्कत

एडल्ट डायपर बुजुर्गों के कंफर्ट और उनकी लाइफस्टाइल को ईजी बनाते हैं, लेकिन इनके लंबे टाइम तक यूज करने से स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. इसलिए आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्किन पर रैशेज के कारण बुजुर्ग नहीं पहनना चाहते एडल्ट डायपर, ऐसे यूज करेंगे तो नहीं आएगी दिक्कत

Adult Diapers and Skin Rashes: आजकल बुजुर्गों की केयर करने में एडल्ट डायपर का इस्तेमाल आम हो गया है. ये न सिर्फ उनके कंफर्ट के लिए जरूरी है बल्कि देखभाल करने वालों के लिए भी राहत भरा ऑप्शन है. लेकिन लंबे समय तक डायपर पहनने से बुजुर्गों की स्किन पर रैशेज, खुजली और रेडनेस जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. बढ़ती उम्र में स्किन पहले से ही सेंसिटिव और पतली हो जाती है, ऐसे में डायपर का लगातार इस्तेमाल स्किन प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है. अगर घर में आपके माता-पिता या दादा-दादी डायपर पहनते हैं, तो इन 5 उपायों को अपनाकर आप उनकी त्वचा को महफूज रख सकते हैं.

1. डायपर वक्त पर बदलें
बुजुर्गों की स्किन को रैशेज से बचाने का सबसे आसान तरीका है डायपर को समय-समय पर बदलना. गीले डायपर को लंबे वक्त तक पहनने से नमी और बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे स्किन इंफेक्शन और रैशेज हो सकते हैं. कोशिश करें कि हर 5-6 घंटे में डायपर बदल दें और अगर डायपर गीला हो जाए तो तुरंत बदलें.

2. स्किन को साफ और सूखा रखें
डायपर बदलने के बाद बुजुर्गों की स्किन को गुनगुने पानी से हल्के हाथों से साफ करें. आप चाहे तो माइल्ड, फ्रेगरेंस-फ्री वेट वाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साफ करने के बाद स्किन को अच्छी तरह सुखाना बेहद जरूरी है. गीली त्वचा पर नया डायपर पहनाने से रैशेज जल्दी बढ़ जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. बैरियर क्रीम या मॉइस्चराइजर का यूज करें
बुजुर्गों की स्किन पर डायपर पहनाने से पहले बैरियर क्रीम (Barrier Cream) या बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर लगाएं. ये स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जिससे नमी और रगड़ का असर कम होता है. खासकर नारियल तेल या एलोवेरा जेल जैसे नेचुरल विकल्प भी त्वचा को सुकून पहुंचाते हैं.

4. सही साइज और क्वालिटी का डायपर चुनें
अक्सर लोग सही साइज का ध्यान नहीं देते और बड़ा या छोटा डायपर खरीद लेते हैं. गलत साइज का डायपर स्किन पर ज्यादा रगड़ पैदा करता है, जिससे रैशेज बढ़ जाते हैं. हमेशा बुजुर्ग की बॉडी के हिसाब से सही साइज का डायपर चुनें और अच्छी क्वालिटी वाला ही इस्तेमाल करें. लो-क्वालिटी डायपर जल्दी गीला हो जाता है और स्किन पर एलर्जी पैदा करता है.

5. स्किन को सांस लेने दें
दिन में कुछ घंटों के लिए बुजुर्गों को डायपर फ्री टाइम दें. इससे स्किन को हवा मिलती है और वो हेल्दी रहती है. हर बार डायपर बदलते समय 10-15 मिनट तक उन्हें बिना डायपर के रहने दें. इससे स्किन की नमी कम होगी और रैशेज होने का खतरा भी घटेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

diaperskinskin careskin rashes

Trending news

फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
puja khedkar
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
;