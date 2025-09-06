आंखों में दांत आ जाना! भला ऐसा कैसे मुमकिन है? भारत में आया पहला मेडिकल केस, जानिए दुनिया में और कहां हुआ ऐसा
Advertisement
trendingNow12910647
Hindi NewsHealth

आंखों में दांत आ जाना! भला ऐसा कैसे मुमकिन है? भारत में आया पहला मेडिकल केस, जानिए दुनिया में और कहां हुआ ऐसा

आंख में दांत आना, ये बात यकीन कर पाना भी मुश्किल हैं, हालांकि ये रेयर केस है, जो हाल ही में बिहार के एक अस्पताल में देखने को मिला. हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंखों में दांत आ जाना! भला ऐसा कैसे मुमकिन है? भारत में आया पहला मेडिकल केस, जानिए दुनिया में और कहां हुआ ऐसा

Tooth Found in Eye: कभी-कभी ऐसे मेडिकल केस सामने आते हैं जिनके बारे में सुनकर लोग दंग रह जाते हैं. हाल ही में बिहार से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स की आंख से दांत निकल आया. इस अनोखी घटना ने न सिर्फ मरीज को परेशान किया, बल्कि डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया. पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (IGIMS) में हुई इस घटना ने मेडिकल साइंस में चर्चा छेड़ दी है.

इसका पता कैसे चला?
आंखों में लगातार दर्द और सूजन की परेशानी लेकर जब मरीज IGIMS पहुंचा, तो डॉक्टरों ने उसकी जांच की. डॉक्टरों ने उसका CBCT (कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी) स्कैन करवाया. स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद पता चला कि दांत असल में आंख के पास से निकला था. ये रिपोर्ट डॉक्टर्स के लिए भी किसी चौंकाने वाले मामले से कम नहीं थी.

आंखों में दांत कैसे उग आता है?
डॉक्टर्स के मुताबिक, ये एक डेवलपमेंटल विसंगति है. इसका मतलब है कि जब बच्चा मां के पेट में होता है, तो दांत बनने के प्रॉसेस में गड़बड़ी होती है. दांत बनाने वाले सेल्स कभी-कभी गलत जगह डेवलप हो जाते हैं. यही वजह है कि इस मरीज के मामले में दांत आंख के पास उग आया है. डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये केस कितना रेयर है?
आमतौर पर दांत मुंह के अंदर डेवलप होते हैं. लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों में दांतों का उगना बहुत दुर्लभ माना जाता है. अब तक भारत में ऐसा अब तक सिर्फ एक ही केस सामने आया है. ये कंडीशन अक्सर बचपन या टीनएज में ही पता चल जाती है, लेकिन कभी-कभी यह बाद में भी दिखाई देती है.

मरीज के लिए कितना खतरा है?
1. आंखों की रोशनी अफेक्ट हो सकती है.
2. लगातार दर्द और सूजन मरीज को परेशान कर सकती है.
3. आंख के नाजुक हिस्सों को नुकसान पहुँचने का खतरा था.

रहस्यों से भरी है मेडिकल की दुनिया
बिहार का यह मामला हमें सिखाता है कि इंसानी शरीर कई रहस्यों से भरा है. आंख में दांत उगना भले ही एक रेयर मेडिकल कंडीशन हो, लेकिन ये मेडिकल साइंस की जटिलता और हैरान करने वाली संभावनाओं को बताता है. इस मामले से डॉक्टरों ने न सिर्फ मरीज को राहत दी, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी दिखाया कि मानव शरीर कैसे कई अजीबोगरीब और अनोखे हालात को जन्म दे सकता है.

 

इस तरह के पुराने मामले

1. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, एक 27 साल की महिला में ऐसा मामला पाया गया जिसमें आंख की पूरे ऑर्बिट में एक दांत मौजूद था, जिसे ट्यूमर के जरिए पहचाना गया, जिसे ऑर्बिटल टेराटोमा (Orbital Teratoma) कहा जाता है
 

2. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, 7 साल की एक लड़की में आयडरोजेनिक कॉरिसटोमा (Odontogenic Choristoma) का केस देखने को मिला था जिसे ऑर्बिटल टीथ भी कहा जाता है. उसमें जन्म से ही आंख के निचले हिस्से में एक गांठ थी जिसमें पूरी तरह डेवलप्ड मोलर टीथ पाया गया, जिसे बाद में सर्जरी से हटाया गया. ये एक खास तरह का Choristoma था.

3. अपर आईलिड में दांत का भी मामला सामने आ चुका है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, एक चाइनीज नवजात बच्चे के निचले अंदरूनी पलकों पर जन्मजात गांठ मिली. ऑपरेशन के दौरान पाया गया कि उस गांठ में एक दांत मौजूद था. ये बहुत ही रेयर कंडीशन थी, और इसके जैसे सिर्फ 4 मामले ही अब तक रिपोर्ट हुए हैं
 

4. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, एक 8 साल बच्ची में, Maxillary Sinus में एक डिस्ट्रैक्टेड टीथ और गांठ पाया गया, जिसने Nasolacrimal canal को दबाकर आंख से बेवजह आंसू आने (Lacrimation) की समस्या पैदा की. इस केस में आखिरकार सर्जरी के बाद ये परेशानी दूर हुई.

5. ओस्टियो-ओडोन्टो-केराटोप्रोस्थेसिस (OOKP) यानी 'दांत वाली आंख' सर्जरी. ये नॉर्मल नहीं, बल्कि एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें मरीज के खुद के दांत को कांच की लेंस से लैस कर आंख में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ताकि आंखों की रोशनी फिर से हासिल हो सके. ऐसा तब किया जाता जब ट्रेडिशनल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट मुमकिन न हो. कनाडा में Brent Chapman और Gail Lane जैसे मरीजों ने इस प्रॉसेस के जरिए कुछ हद तक विजन हासिल कर चुके हैं. 10 साल से विजुअली इंपेयर्ड एक महिलाऔर एक 75 साल महिला को ये सर्जरी कामयाब रही.

 

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

eyetoothTeeth

Trending news

हजरतबल दरगाह से कहां गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
Hazratbal Dargah
हजरतबल दरगाह से कहां गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
PM Modi
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
Jammu and Kashmir
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
Maharashtra news
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
;