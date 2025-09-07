बिना टेक्नोलॉजी के जड़ी-बूटियों की पहचान कैसे होती थी? हजारों साल पहले क्या था इलाज का तरीका

Updesh Uses: 'आप्त' यानी ऐसा व्यक्ति जो सत्य बोलता है, ज्ञानी है, और स्वार्थ से परे है. वहीं 'देश' यानी उसका कहा हुआ 'उपदेश' तो, आप्तदेश का सीधा मतलब हुआ-ऐसे ऋषि-मुनियों या आचार्यों की कही गई बात, जिनका ज्ञान अनुभव और आत्मबोध से उपजा है. आज की डेट में जहां इसकी जगह हम विकिपीडिया या गूगल को देते हैं, हजारों साल पहले इसका जिम्मा वैद, ऋषि और शास्त्रों ने उठा रखा था. ज्ञान के सबसे भरोसेमंद स्रोत वही थे.

ज्ञान के तीन अहम रास्ते क्या हैं?

चरक संहिता के मुताबिक ज्ञान के तीन अहम रास्ते हैं, पहला प्रत्यक्ष- जो आंखों से देखा जाए, दूसरा अनुमान- जिसे दिमाग समझता है और तीसरा आप्तदेश- यानी जो ज्ञानी जनों से सीखा जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

आप्तदेश सबसे भरोसेमंद क्यों है?

इसमें सबसे भरोसेमंद तरीका है आप्तदेश, क्योंकि ये ज्ञान किसी लालच या झूठ के पुलिंदे में नहीं गूंथा था. ज्ञानियों के ज्ञान का सोर्स अनुभव, ध्यान और सत्य था. इसके प्रचार-प्रसार के लिए, या रोचक बनाने के लिए, किसी विज्ञापन या ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती. महज सच्चा अनुभव और आत्मज्ञान इसकी खासियत है. ऋषि अत्रेय, आचार्य चरक, सुश्रुत आदि ने जो कुछ कहा, वह महज किताबों में संजोई बातें नहीं थीं. वे खुद ट्रीटमेंट करते थे, जड़ी-बूटियां उगाते थे और रोगियों को ठीक होते देखते थे.

ऋषि अत्रेय, आचार्य चरक, सुश्रुत की बातों को शास्त्रों में जगह क्यों मिली?

उनकी बातों को शास्त्रों में जगह इसलिए मिली क्योंकि वो प्रमाणित थीं-यानी प्रयोग से सिद्ध. चरक संहिता का आप्त वचन कहता है त्रिदोष ही रोगों का मूल कारण है, तो सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का वर्णन करता है वहीं अष्टांग हृदयम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की बात करता है. इन ग्रंथों में जो भी लिखा गया वो आज भी सच है क्योंकि ये तर्क नहीं सदियों के अनुभव से गढ़ा गया.

"आप्तदेश" की जरूरत क्यों है?

अब सवाल उठता है- जब हमारे पास गूगल है, चैटजीपीटी है, और डॉक्टर हैं, तो फिर "आप्तदेश" की जरूरत क्यों है? इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि गूगल पर जानकारी है लेकिन सत्यता तय नहीं है. आज भी कई रोग ऐसे हैं जहां मॉडर्न साइंस चुप है, लेकिन आयुर्वेद के में समाधान मौजूद है. आप्तदेश एक पुरातन ज्ञान नहीं बल्कि प्रामाणिक जीवन दर्शन है.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.