बिना टेक्नोलॉजी के जड़ी-बूटियों की पहचान कैसे होती थी? हजारों साल पहले क्या था इलाज का तरीका
Advertisement
trendingNow12912687
Hindi NewsHealth

बिना टेक्नोलॉजी के जड़ी-बूटियों की पहचान कैसे होती थी? हजारों साल पहले क्या था इलाज का तरीका

Updesh for Treatment: क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब न तो लैब थे, न टेस्ट रिपोर्ट, तब वैद्यों को इतनी गहराई से कैसे पता चलता था कि कौन-सी जड़ी-बूटी किस बीमारी में काम आएगी? तो इसका जवाब "आप्तदेश" है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना टेक्नोलॉजी के जड़ी-बूटियों की पहचान कैसे होती थी? हजारों साल पहले क्या था इलाज का तरीका

Updesh Uses: 'आप्त' यानी ऐसा व्यक्ति जो सत्य बोलता है, ज्ञानी है, और स्वार्थ से परे है. वहीं 'देश' यानी उसका कहा हुआ 'उपदेश' तो, आप्तदेश का सीधा मतलब हुआ-ऐसे ऋषि-मुनियों या आचार्यों की कही गई बात, जिनका ज्ञान अनुभव और आत्मबोध से उपजा है. आज की डेट में जहां इसकी जगह हम विकिपीडिया या गूगल को देते हैं, हजारों साल पहले इसका जिम्मा वैद, ऋषि और शास्त्रों ने उठा रखा था. ज्ञान के सबसे भरोसेमंद स्रोत वही थे.

 

ज्ञान के तीन अहम रास्ते क्या हैं?
चरक संहिता के मुताबिक ज्ञान के तीन अहम रास्ते हैं, पहला प्रत्यक्ष- जो आंखों से देखा जाए, दूसरा अनुमान- जिसे दिमाग समझता है और तीसरा आप्तदेश- यानी जो ज्ञानी जनों से सीखा जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

 

आप्तदेश सबसे भरोसेमंद क्यों है?
इसमें सबसे भरोसेमंद तरीका है आप्तदेश, क्योंकि ये ज्ञान किसी लालच या झूठ के पुलिंदे में नहीं गूंथा था. ज्ञानियों के ज्ञान का सोर्स अनुभव, ध्यान और सत्य था. इसके प्रचार-प्रसार के लिए, या रोचक बनाने के लिए, किसी विज्ञापन या ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती. महज सच्चा अनुभव और आत्मज्ञान इसकी खासियत है. ऋषि अत्रेय, आचार्य चरक, सुश्रुत आदि ने जो कुछ कहा, वह महज किताबों में संजोई बातें नहीं थीं. वे खुद ट्रीटमेंट करते थे, जड़ी-बूटियां उगाते थे और रोगियों को ठीक होते देखते थे.

 

ऋषि अत्रेय, आचार्य चरक, सुश्रुत की बातों को शास्त्रों में जगह क्यों मिली?
उनकी बातों को शास्त्रों में जगह इसलिए मिली क्योंकि वो प्रमाणित थीं-यानी प्रयोग से सिद्ध. चरक संहिता का आप्त वचन कहता है त्रिदोष ही रोगों का मूल कारण है, तो सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का वर्णन करता है वहीं अष्टांग हृदयम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की बात करता है. इन ग्रंथों में जो भी लिखा गया वो आज भी सच है क्योंकि ये तर्क नहीं सदियों के अनुभव से गढ़ा गया.

 

"आप्तदेश" की जरूरत क्यों है?
अब सवाल उठता है- जब हमारे पास गूगल है, चैटजीपीटी है, और डॉक्टर हैं, तो फिर "आप्तदेश" की जरूरत क्यों है? इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि गूगल पर जानकारी है लेकिन सत्यता तय नहीं है. आज भी कई रोग ऐसे हैं जहां मॉडर्न साइंस चुप है, लेकिन आयुर्वेद के में समाधान मौजूद है. आप्तदेश एक पुरातन ज्ञान नहीं बल्कि प्रामाणिक जीवन दर्शन है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

updesh usesupdesh for treatment

Trending news

'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
;