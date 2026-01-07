30 साल की उम्र में हो सकता है कैंसर, HPV की वजह से यंग लोगों में बढ़ रहा है रिस्क, डॉक्टर से जानें इसका कारण

भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले पहले मुकाबले तेजी से बढ़ रहे हैं. ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है. आज के समय में कम उम्र की महिलाएं इस कैंसर का शिकार हो रही हैं. जसलोक अस्पताल की ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर डॉ. सतीश राव से जानते हैं भारत में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क और इसके पीछे की वजह क्या है.

HPV इंफेक्शन

महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का कारण लंबे समय तक ह्यूमन पेपिलोमावायरस है. HPV कई सारे वायरस का ग्रुप है, यह वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन लंबे समय तक HPV इंफेक्शन की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. 25 से 35 साल के युआवों में कैंसर का रिस्क का कारण HPV है.

साइलेंट लक्षण

कैंसर से शरीर में धीरे-धीरे डेवलप होता है लेकिन HPV से जुड़ा कैंसर साइलेंट तरीके से शरीर में बढ़ता है. वैक्सीनेशन के साथ-साथ आपको शरीर के किसी भी लक्षण को हल्के में नहीं लेना है बल्कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना है. ताकि शुरुआती स्टेज पर इसका इलाज किया जा सके.

HPV इंफेक्शन से हो सकता है कैंसर

HPV इंफेक्शन बेहद आम इंफेक्शन हैं. दुनियाभर में इसे आम यौन संचारित संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन माना जाता है. अधिकतर HPV इंफेक्शन को शरीर खुद की ठीक कर लेता है लेकिन कुछ हाई रिस्क इंफेक्शन बने रह सकते हैं जो कि कैंसर का कारण बन सकता है.

HPV वैक्सीन है जरूरी

डॉक्टर के अनुसार सर्वाइकल कैंसर को रोकने में HPV वैक्सीन काफी मददगार हो सकती है. इस वैक्सीन को 9 से 14 साल की उम्र में लगवाना चाहिए. पीरियड्स शुरू होने से पहले HPV वैक्सीन लगाने से इस वैक्सीन का असर 90 प्रतिशत हो सकता है. यह वैक्सीन संक्रमण के जोखिम को कम कर सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को कम करती है.

