सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए क्यों जरूरी है वैक्सीन? जानें कितना आएगा खर्च

सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है. भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले पहले के मुकाबले काफी बढ़ रहे हैं. सर्वाइकल कैंसर एक जानलेवा बीमारी है. एशिया के पहले महिला समर्पित कैंसर अस्पताल 'अपोलो एथेना' का उद्घाटन के दौरान ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति वाधवा ने बताया सर्वाइकल कैंसर को लेकर महिलाओं में जागरुकता होना बेहद जरूरी है. इस कैसर के बचाव के लिए महिलाओं को HPV वैक्सीन लगवाना चाहिए.

HPV वैक्सीन क्यों है जरूरी

डॉक्टर ज्योति वाधवा के अनुसार HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को रोकने में मददगार हो सकता है. यह वैक्सीन संक्रमणके जोखिम को कम कर सर्वाइकल कैसर की संभावना को कम करता है. HPV वैक्सीन महिलाओं में 2 डोज और 3 डोज में लगाया जाता है.

2 डोज HPV वैक्सीन किस उम्र में लगती है

9 से 14 साल की लड़कियों को HPV वैक्सीन की दो डोज लगती है. 2 डोज 6 महीने के अंदर में लगता है. उदाहरण के लिए अगर आप आज 17 सितंबर को पहला डोज लेते हैं तो आपको दूसरा डोज 6 महीने बाद यानी 17 मार्च को लगेगा.

3 डोज का HPV वैक्सीन

14 से अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं को 3 डोज में HPV वैक्सीन दी जाती है. पहला डोज देने के 1 महीने बाद दूसरा डोज दिया जाता है. इसके बाद पहले डोज की डेट के 6 महीने बाद तीसरा डोज दिया जाता है. उदाहरण के लिए अगर आप 17 सितंबर को पहला डोज लेते हैं तो 17 अक्टूबर को दूसरा डोज लगेगा. इसके बाद तीसरा डोज 17 मार्च को लगेगा.

3 तरह की आती है वैक्सीन

3 तरह की HPV वैक्सीन आती हैं. आप डॉक्टर की सलाह पर अपने लिए बेस्ट वैक्सीन का चयन कर सकते हैं. सरकारी हॉस्पिटल से फ्री में HPV वैक्सीन लगवा सकते हैं. अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आप सरकारी अस्पताल से फ्री में HPV वैक्सीन का डोज ले सकते हैं.



