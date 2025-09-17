सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए क्यों जरूरी है वैक्सीन? जानें कितना आएगा खर्च
सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए क्यों जरूरी है वैक्सीन? जानें कितना आएगा खर्च

सर्वाइकल कैंसर के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. सर्वाइकल कैंसर की वजह से दुनियाभर में लाखों महिलाएं अपनी जान गवा रही हैं. HPV वैक्सीन लेने से सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:50 PM IST
सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए क्यों जरूरी है वैक्सीन? जानें कितना आएगा खर्च

सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है. भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले पहले के मुकाबले काफी बढ़ रहे हैं. सर्वाइकल कैंसर एक जानलेवा बीमारी है. एशिया के पहले महिला समर्पित कैंसर अस्पताल 'अपोलो एथेना' का उद्घाटन के दौरान  ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति वाधवा ने बताया सर्वाइकल कैंसर को लेकर महिलाओं में जागरुकता होना बेहद जरूरी है. इस कैसर के बचाव के लिए महिलाओं को HPV वैक्सीन लगवाना चाहिए. 

 HPV वैक्सीन क्यों है जरूरी 
डॉक्टर ज्योति वाधवा के अनुसार  HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को रोकने में मददगार हो सकता है. यह वैक्सीन संक्रमणके जोखिम को कम कर सर्वाइकल कैसर की संभावना को कम करता है. HPV वैक्सीन महिलाओं में 2 डोज और 3 डोज में लगाया जाता है. 

 2 डोज  HPV वैक्सीन किस उम्र में लगती है 
9 से 14 साल की लड़कियों को HPV वैक्सीन की दो डोज लगती है. 2 डोज 6 महीने के अंदर में लगता है. उदाहरण के लिए अगर आप आज 17 सितंबर को पहला डोज लेते हैं तो आपको दूसरा डोज 6 महीने बाद यानी 17 मार्च को लगेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

3 डोज का  HPV वैक्सीन
14 से अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं को 3 डोज में HPV वैक्सीन दी जाती है. पहला डोज देने के 1 महीने बाद दूसरा डोज दिया जाता है. इसके बाद पहले डोज की डेट के 6 महीने बाद तीसरा डोज दिया जाता है. उदाहरण के लिए अगर आप 17 सितंबर को पहला डोज लेते हैं तो 17 अक्टूबर को दूसरा डोज लगेगा. इसके बाद तीसरा डोज 17 मार्च को लगेगा. 

3 तरह की आती है वैक्सीन
3 तरह की HPV वैक्सीन आती हैं. आप डॉक्टर की सलाह पर अपने लिए बेस्ट वैक्सीन का चयन कर सकते हैं.  सरकारी हॉस्पिटल से फ्री में HPV वैक्सीन लगवा सकते हैं. अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आप सरकारी अस्पताल से फ्री में HPV वैक्सीन का डोज ले सकते हैं. 
 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को फिट रखने के लिए करते हैं योग, जानें योगासन के नाम! 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

