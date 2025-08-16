इन 5 गलत तरीके से खाना खाते हैं लोग, खुद का करते हैं नुकसान, आप तो नहीं कर रहे ऐसी गलतियां
Advertisement
trendingNow12883239
Hindi NewsHealth

इन 5 गलत तरीके से खाना खाते हैं लोग, खुद का करते हैं नुकसान, आप तो नहीं कर रहे ऐसी गलतियां

भोजन करना भला किसे पसंद नहीं आता, लेकिन हम में से कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं. इनसे हर हाल में बचना चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन 5 गलत तरीके से खाना खाते हैं लोग, खुद का करते हैं नुकसान, आप तो नहीं कर रहे ऐसी गलतियां

Eating Mistakes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. खाने-पीने की गलत आदतें हमारे शरीर को अंदर से कमजोर कर देती हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. क्या आप जानते हैं कि खाने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है जितना कि क्या खाया जा रहा है? आइए मशहूर डाइटीशियन आयुषी यादव से जानते हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में, जो हम अक्सर खाना खाते वक्त करते हैं और खुद का ही नुकसान करते हैं.

1. खाना जल्दी-जल्दी खाना
क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो खाना जल्दी-जल्दी खाते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए. जब हम खाना बहुत जल्दी खाते हैं, तो हम उसे ठीक से चबा नहीं पाते. इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्सट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे अपच, गैस और एसिडिटी की परेशानी हो सकती है. खाना हमेशा धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए. इससे खाना ठीक से पचता है और शरीर को सभी न्यूट्रीशन मिल पाते हैं.

2. खाते वक्त टीवी या मोबाइल देखना
आजकल ये एक आम आदत बन गई है. खाना खाते समय टीवी, मोबाइल या लैपटॉप देखना हमारे दिमाग को खाने पर फोकस नहीं करने देता. इससे हम अपनी भूख से ज्यादा खा लेते हैं, जिसका नतीजा वजन बढ़ना होता है. इसके अलावा, हमारा दिमाग खाने के स्वाद और उसके सटिस्फेक्शन का अहसास नहीं कर पाता. हमेशा खाने पर ही ध्यान दें, ताकि आपका मन और शरीर दोनों सही रहें.

3. खाने के तुरंत बाद पानी पीना
खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत भी बहुत नुकसानदेह है. आयुर्वेद के अनुसार, खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेशन स्लो हो जाती है. ये पेट में मौजूद डाइजेस्टिव जूस को पतला कर देता है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता. हमेशा खाने से तकरीबन आधे घंटे पहले और एक घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए.

4. खड़े होकर खाना
अक्सर लोग पार्टियों या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर खड़े होकर खाना खाते हैं. खड़े होकर खाने से खाना सीधे पेट में चला जाता है, जिससे डाइजेशन पर बुरा असर पड़ता है. इसके अलावा, इस तरह खाना खाते समय आप ज्यादा हवा भी निगल लेते हैं, जिससे पेट में गैस बन सकती है. हमेशा बैठकर आराम से खाना खाएं.

5. रात को देर से खाना
आजकल लोग अक्सर रात को देर से खाना खाते हैं और फिर तुरंत सो जाते हैं. रात को देर से खाने और सोने के बीच ज्यादा फर्क न होने से खाना ठीक से नहीं पच पाता. इससे एसिडिटी, गैस और वजन बढ़ने जैसी परेशानियां होती हैं. हमेशा रात का खाना सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए. इससे खाना पच भी जाता है और नींद भी अच्छी आती है.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

food

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: GST में छूट, मुफ्त जमीन और सब्सिडी, सीएम नीतीश का बिहार में उद्दोग लगाने वालो को बड़ी सौगात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: GST में छूट, मुफ्त जमीन और सब्सिडी, सीएम नीतीश का बिहार में उद्दोग लगाने वालो को बड़ी सौगात
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;