रिसर्च में शामिल लोगों ने पाया कि गौमूत्र डिस्टिलेट से चिकनगुनिया वायरस को 90 प्रतिशत तक खत्म किया जा सकता है. इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित कोशिकाओं वाले लैब डिश में गौमूत्र मिलाकर देखा. उन्होंने पाया कि महज 2 प्रतिशत गौमूत्र मिलाने से इस वायरस में करीब 90 प्रतिशत की कमी आ सकती है. जबकि 4 प्रतिशत मिश्रण करने पर वायरस में 99 प्रतिशत से ज्यादा कमी दर्ज की गई.