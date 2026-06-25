Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Health
  • /IIT रुड़की की बड़ी खोज! गौमूत्र में मिले ऐसे तत्व, जिन्होंने चिकनगुनिया वायरस को 99% तक किया बेअसर, डॉक्टरों के खिले चेहरे

IIT रुड़की की बड़ी खोज! गौमूत्र में मिले ऐसे तत्व, जिन्होंने चिकनगुनिया वायरस को 99% तक किया बेअसर, डॉक्टरों के खिले चेहरे

Latest Study on Cow Urine: मच्छरों से पनपने वाले चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने में बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है. IIT रुड़की की खोज में गौमूत्र में ऐसे यौगिक मिले हैं, जो चिकनगुनिया वायरस को 99% तक बेअसर कर सकता है. यह रिसर्च का शुरुआती नतीजा है लेकिन इससे डॉक्टरों के चेहरे खिल गए हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 25, 2026, 04:57 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:57 AM IST
IIT रुड़की की बड़ी खोज! गौमूत्र में मिले ऐसे तत्व, जिन्होंने चिकनगुनिया वायरस को 99% तक किया बेअसर, डॉक्टरों के खिले चेहरे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
करियर राशिफल: वृष राशि वालों के गुप्त शत्रु रहेंगे सक्रिय,मकर वाले पाएंगे अच्छी खबर!
Rashifal30 min ago
2
Panchang30 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
IndiGo2 hrs ago