भारत के इस शहर की हवा में मिला एक नया जहरीला तत्व! IITM पुणे की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Delhi pollution News: IITM पुणे की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली की हवा में MERCURY यानी पारे की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई है. IITM के रिसर्चर्स के मुताबिक दिल्ली की हवा में 6.9 नैनोग्राम पारा प्रति क्यूबिक मीटर पाया गया है. जबकि पूरी दुनिया में ये औसत 1.3 नैनोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है. यानी दिल्ली की हवा में पारे की मात्रा दुनिया के औसत से तकरीबन चार गुना ज्यादा है.

दुनिया के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में आया दिल्ली

इसी महीने सामने आए एक रिसर्च में बताया गया था, कि प्रदूषण के मामले में दिल्ली दुनिया के टॉप 5 शहरों में शामिल हो गया है. अब दिल्ली की हवा में पारे की इतनी ज्यादा मात्रा को अलर्ट से कम नहीं माना जा सकता है. दिल्ली की हवा में खतरनाक पारा किस वजह से बढ़ा है. इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे. लेकिन आपके लिए ये समझना जरूरी है कि पारा नाम की ये धातु मानव शरीर के लिए कितनी खतरनाक है.

शरीर में पारा जाने से क्या होगा?

शरीर में पारा जाने की वजह से सबसे ज्यादा असर शरीर के न्यूरो तंत्र पर पड़ता है. यानी पारे की वजह से शरीर की नसों पर दुष्प्रभाव पड़ता है. अगर शरीर में पारे की मात्रा बढ़ जाए तो किडनी के फेल होने की आशंका बढ़ जाती है और शरीर के श्वास तंत्र यानी सांस लेने की क्षमता पर भी पारा बुरा प्रभाव डालता है.

हवा में पारा बढ़ने का कारण

आमतौर पर हवा के प्रदूषण में कार्बन जैसे तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है. लेकिन भारत में ऐसा शायद पहली बार सुना गया है कि प्रदूषण की वजह से हवा में पारे की मात्रा तेजी से बढ़ गई है. दुनिया के मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे दो मामले सामने आए हैं, जब पारे से हुआ प्रदूषण लोगों की जान के लिए खतरा बन गया. अब हम आपको इन्हीं दो हेल्थ इमरजेंसी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं. आप चाहे तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं.

जापान से सामने आया ऐसा मामला

पारे से जुड़े प्रदूषण का पहला मामला जापान में सामने आया था. वर्ष 1956 में पारे से प्रदूषित हुए पानी की मछलियां खाने की वजह से लोगों को न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो गई थीं. जापान में पारे के इस हाहाकार की वजह से तकरीबन 2 हजार लोगों की मौत भी हो गई थी. कुछ ऐसा ही वर्ष 1971 में इराक में भी देखने को मिला था, जब एक कीटनाशक में मिला पारा गेहूं के बीजों में पहुंच गया था. उस फसल से बनी ब्रेड खाने की वजह से 6530 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और तकरीबन 450 लोगों की मौत हो गई थी. दोनों ही मामलों में पारे के संक्रमण और मौत का अनुपात तकरीबन 20 प्रतिशत था.

कितना खतरनाक है पारे का संक्रमण?

इन आंकड़ों ने आपको बता दिया होगा कि पारे का संक्रमण कितना खतरनाक साबित हो सकता है. दिल्ली में ये खाने की चीजों में नहीं बल्कि हवा में फैल रहा है. यानी पारे वाले इस प्रदूषण की ज़द में दिल्ली का हर नागरिक आ सकता है. IITM की रिपोर्ट में दिल्ली में हुए इस पारे वाले प्रदूषण की वजह भी बताई गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में पारे की मात्रा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ईंधन का जलना है. दूसरी बड़ी वजह औद्योगिक गतिविधियां हैं और तीसरी बड़ी वजह है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं.

प्रदूषण बढ़ाने में इंसानों की गलती

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था. EARTH PROVIDES ENOUGH TO SATISFY EVERYONE'S NEED, BUT NOT EVERY MAN'S GREED. यानी धरती के संसाधनों से हर मानव की जरूरत पूरी हो सकती है. लेकिन मानव का स्वार्थ पूरा नहीं हो सकता. यही गलती मानव सभ्यता लगातार कर रही है. आरामदायक जिंदगी और कथित विकास के नाम पर हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं और इस खिलवाड़ से पैदा हुआ प्रदूषण..मानवता के लिए ही खतरा बढ़ाता जा रहा है.

