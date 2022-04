Immunity Boost Yoga: ये 2 आसन तेजी से बूस्ट करेंगे आपकी इम्युनिटी, जानें इन्हें करने का आसान तरीका और फायदे

Immunity Boost Yoga: इन दिनों देश में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है. कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी मजबूत होना बेहद जरूरी है. आप हेल्दी डाइट और योग की मदद से भी इम्युनिटी बूस्ट कर सकते हैं. वैसे तो योग के कई आसन हैं. इनमें भुजंगासन और त्रिकोणासन ये दोनों ऐसे हैं, जो शरीर की इम्युनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं. आइन इन्हें करने की विधि और इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में जानते हैं.

1. त्रिकोणासन से बढ़ाएं इम्युनिटी (Triangle Pose)

त्रिकोणासन खड़े होकर करने वाला एक महत्वपूर्ण आसन है. ‘त्रिकोण’ का अर्थ होता है, त्रिभुज और आसन का अर्थ योग है. इसका मतलब यह हुआ कि इस आसन में शरीर त्रिकोण की आकृति का हो जाता है, इसीलिए इसका नाम त्रिकोणासन रखा गया है.त्रिकोणासन का नियमित अभ्यास करने से इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं. इस योगासन को सुबह उठकर करना फायदेमंद माना जाता है.

कैसे करते हैं त्रिकोणासन (how to do trikonasana)

सबसे पहले पैरों के बीच करीब 3-4 फीट की दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाएं. अब अपने दाहिने पैर को बाहर की ओर मोड़ें और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, अपने शरीर को दाईं ओर मोड़ें. आपका बायां हाथ एक साथ ऊपर और दाहिने हाथ से फर्श को छुएं. दोनों हाथ एक सीध में होने चाहिए. इस पोजीशन में 15 सेकेंड तक रहें. श्वास लेते हुए वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएं. दूसरी तरफ भी यही दोहराएं.

2. भुजंगासन से बढ़ाएं इम्युनिटी

भुजंगासन दो शब्दों भुजंग और आसन से मिलकर बना है. अंग्रेजी में इस आसन को कोबरा पोज़ कहते हैं. भुजंगासन सूर्यनमस्कार अभ्यास का हिस्सा है. 15-30 सेकंड या 5-10 सांस के लिए इस बेसिक लेवल अष्टांग योग मुद्रा को करें. यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए फायदेमंद हो सकता है. इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं.

कंधों और बाहों को मजबूती प्रदान होती है.

भुजंगासन की विधि

समतल और स्वच्छ जमीन पर दरी बिछाकर पेट के बल लेट जाएं और थोड़ी देर आराम करें. इसके बाद पुश अप मुद्रा में आकर शरीर के अगले हिस्से को उठाएं. इस आसान को अपने धड़ को आगे की दिशा में उठाकर रखना होता है. इस मुद्रा में अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार रहें. फिर पहली अवस्था में आ जाएं. इसे रोजाना दस बार जरूर करें.

