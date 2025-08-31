भारतीय अस्पतालों में खून और दवा चढ़ाने वाली ट्यूब से इंफेक्शन का जबरदस्त खतरा, ये स्टडी खोल देगी आंखें

Infection From medicine tubes: भारत में 54 निजी और सरकारी अस्पतालों और 200 आईसीयू में 7 साल तक चली एक स्टडी में सीवियर ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन के 8,600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो दवाओं और फ्लूइड्स को पहुंचाने के लिए बड़ी नसों में डाली गई नलियों के मिसमैनेजमेंट से जुड़े हैं. इन्हें सेंट्रल लाइन कहा जाता है, और नवजात बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है. सेंट्रल लाइन इंफेक्शंस वाले तकरीबन 40% मरीज दो हफ्तों के भीतर मर जाते हैं. ये दर हर 1,000 सेंट्रल लाइन-दिनों में 8.83 सेंट्रल लाइन इंफेक्शन, यानी सेंट्रल लाइन के इस्तेमाल वाले हर 1,000 दिनों में 9 संक्रमण. लैंसेट में हाल ही में छपी इस स्टडी में 9,77,052 सेंट्रल लाइन-दिन दर्ज किए गए. ये आंकड़े अमेरिका में दर्ज आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं, जहां 2020 (कोविड ईयर) में भी ये दर प्रति 1,000 पर 0.87 थी.

सेंट्रल लाइन से जुड़े इंफेक्शन

डॉक्टर्स ने कहा कि नवजात बच्चे ज्यादातर इंफेक्शंस को लेकर सेंसेटिव होते हैं, और जब उन्हें आईसीयू में सेंट्रल लाइन की जरूरत होती है, तो खतरा बढ़ जाता है. 'एडल्ट्स में सीएलएबीएसआई (सेंट्रल-लाइन एसोसिएटेड ब्लडस्ट्रीम इंफेक्शन) संक्रमणों की प्रोफाइल' टाइटल वाली स्टडी में कहा गया है कि 87% एसिनेटोबैक्टर और 78% क्लेबसिएला इंफेक्शन - ऐसे मामलों में 2 सबसे आम कारण - कार्बापेनेम्स को लेकर रेजिस्टेंट थे, जो एंटीबायोटिक दवाओं का एक क्लास है जिसे आखिरी उपाय माना जाता है. एक और कारण, कैंडिडा ऑरिस - एक फंगल इंफेक्शन है जो अपने ड्रग रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है - भी एक आम कारण था. ये दूषित हाथों, टूल्स या दवाओं के जरिए से सेंट्रल लाइंस तक पहुंचते हैं, और ब्लडस्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

मुंबई के नानावटी अस्पताल में इंफेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉ. हेमलता अरोड़ा (Dr Hemalata Arora) ने टीओआई से कहा, "कार्बापेनेम्स जैसे थर्ड लाइन एंटीबायोटिक दवाओं का बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो इस हद तक सबसे असरदार होते हैं कि अब वो बेकार हो रहे हैं. मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और गाइडलाइंस की कमी के कारण हमने इस रेजिस्टेंस को फलने फूलने दिया है."

दवाओं के बेअसर होने का खतरा

पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. राजेश कार्याकार्टे (Dr Rajesh Karyakarte) ने टीओआई से कहा कि ज्यादातर एंटी-फंगल दवाएं कैंडिडा ऑरिस के आगे नाकाम हो जाती हैं और अस्पतालों से इसे पूरी तरह से खत्म करना सबसे मुश्किल है: "बैक्टीरियल इंफेक्शंस के प्रति रेजिस्टेंस रेट चिंताजनक है. कार्बापेनेम्स सबसे सेफ साबित हुई है. आखिरकार, डॉक्टरों को कुछ इंफेक्शंस के लिए अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक दवाओं का सहारा लेना पड़ सकता है जो ज्यादा जहरीली हो सकती हैं." 2017 और 2024 के बीच किए गए इस रिसर्च को लीड हेल्थकेयर एसोसिएटेड इंफेक्शन सर्विलांस नेटवर्क ने किया और इसका कॉर्डिनेशन एम्स, नई दिल्ली ने किया, जिसे यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल से फंडिंग मिली.

ऑथर्स, जो पूरे भारत से माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ने लिखा है कि संक्रमण की दर 2020-21 में पीक पर थी, जो कोविड के साथ मेल खाता था, जब आईसीयू की अधिकता, कर्मचारियों की कमी और इंफेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेज में तनाव ने इसमें भूमिका निभाई. अगले साल दरें गिरीं, लेकिन फिर से बढ़ गईं, जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये परेशानी लगातार बनी हुई है. डॉ. अरोड़ा ने कहा कि सेंट्रल लाइन संक्रमणों का संचरण होना तय है, लेकिन मुद्दा घटनाओं को कम करना है. उन्होंने कहा, "संक्रमण की दर हर अस्पताल में अलग-अलग होती है. बड़े अस्पतालों में, ये 1,000 सेंट्रल लाइन दिनों में 1 या 2 है. छोटे अस्पतालों में यह 1,000 दिनों में 15 से 20, यहां तक कि 30 से 40 भी हो सकता है."



क्यों ठीक नहीं हो रही परेशानी?

मुंबई की एक पीडियाट्रिशियन और इंफेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट ने टीओआई से कहा, "ज़्यादातर सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों में, डॉक्टरों के साथ-साथ उनके सहयोगी कर्मचारियों पर भी स्टाफ की कमी के कारण हद से ज्यादा काम का बोझ होता है. बहुत बीमार मरीजों को अक्सर लंबे वक्त तक सेंट्रल लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए बार-बार निडल चुभाना मुश्किल होता है, इसलिए सेंट्रल लाइन को लंबे टाइम तक रखा जाता है. लेकिन सही ट्रेनिंग की कमी और कम स्टाफ के कारण इन सेंट्रल लाइन का अक्सर ठीक से मैनेज नहीं हो पाता."