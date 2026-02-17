Explainer: डॉक्टर नहीं, अब AI करेगा आपकी रिपोर्ट की जांच! जानें कैसे बदलने वाला है भारत का हेल्थकेयर सिस्टम

Advertisement
Hindi NewsHealthExplainer: डॉक्टर नहीं, अब AI करेगा आपकी रिपोर्ट की जांच! जानें कैसे बदलने वाला है भारत का हेल्थकेयर सिस्टम

India Ai Impact Summit 2026: एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में अपने पांव जमा रहा है और इनमें से ही एक है भारत का हेल्थकेयर सेक्टर. अगर तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले सालों में अस्पताल की लाइनें छोटी और लोगों की उम्र लंबी हो सकती है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 17, 2026, 02:11 PM IST
भारत का हेल्थकेयर सिस्टम एक बड़े बदलाव के मुहाने पर आ कर खड़ा है. पहले के समय में जिस टेस्ट की रिपोर्ट के लिए कभी कई दिन इंतजार करना पड़ता था, वही रिपोर्ट अब कुछ मिनटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निकाली और पढ़ी जा सकती है. दिल्ली में हुए India AI Impact Summit में ऐसी कई तकनीकें सामने आईं जिन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले समय में हेल्थकेयर सिस्टम पूरी तरह से बदलने वाला है. अब कई ऐसेो AI Tool आ गए हैं जो डेटा को तुरंत समझकर डॉक्टरों को सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे भारत में एआई हेल्थ सेक्टर में सस्ती और क्वालिटी हेल्थ सर्विस का नया रास्ता खोल सकती है.

आम लोगों को क्या फायदा होगा
आम लोगों को एआई से क्या फायदा ये सवाल हर किसी के मन में उठता है. कई लोग ये भी मानते हैं कि हेल्थ केयर में एआई पूरी तरह से अपने पैर नहीं जमा पाएगा. पर क्या आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर में एआई की मदद से किसी भी तरह के जांच की रिपोर्ट जल्दी आएगी, गांव में रहने वाले मरीज भी इसका फायदा उठा सकेंगे. अगर जांच गांव में हुई और रिपोर्ट शहर के डॉक्टर तक तुरंत पहुंच गई तो मरीज को लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा और डॉक्टर को भी रिपोर्ट देखने में अगर कोई परेशानी आएगी तो एआई उसे सुलझाने के टिप्स दे सकता है. दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit में Wipro ने एक ऐसी तकनीक दिखाई जो मेडिकल रिपोर्ट को समझकर तुरंत दूर बैठे डॉक्टर तक भेज सकती है. इससे छोटे शहरों और गांवों में इलाज आसान हो सकता है.

स्क्रीनिंग से मिलेगी मदद
भीड़ वाली जगहों पर हर तरह की बीमारी जल्दी फैलती है. पिछले साल एक बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान स्क्रीनिंग के जरिए जब हजारों लोगों के एक्स रे किए गए तो मशीन ने बताया कि कुछ लोगों में टीबी के शुरुआती संकेत हैं. गोवा में हुए एक बड़े कार्यक्रम में भी स्क्रीनिंग के दौरान मशीन ने फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती संकेत जल्दी बता दिए थे. इससे जांच का समय आधा हो गया और मरीजों को जल्दी इलाज भी मिल पाया.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
Qure.ai के फाउंडिंग मेंबर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर अंकित मोदी ने एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी तकनीक बन चुकी है जो एक्स रे और स्कैन की तस्वीरें पढ़कर टीबी, फेफड़ों का कैंसर, दिल से जुड़ी बीमारियां और कई गंभीर रोगों के शुरुआती संकेत पहचान सकती है.  कंपनी का दावा है कि उनकी तकनीक का फायदा दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में करीब 4 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है. अगर आसान शब्दों में कहें तो मशीन अब डॉक्टर की मदद करते हुए बीमारी को शुरुआत में पकड़ लेती है. इससे मरीज को जल्दी इलाज मिल पाता है और जान का खतरा कम हो जआता है. इसकी सबसे खास बात ये है कि जहां डॉक्टरों की कमी है वहां भी ये तकनीक लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बन बन कर उभर रही है. आने वाले समय में ये तरीका आम लोगों के इलाज को तेज और आसान बना सकता है.

डॉक्टर की जरूरत होगी खत्म?
बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी अक्सर उठता है कि एआई के हेल्थ सेक्टर में आ जाने की वजह से क्या डॉक्टरों की जरूरत खत्म हो जाएगी. इसका सीधा जवाब है ‘नहीं’. कोई भी मशीन डॉक्टर की मदद करने के लिए होती है ना की इलाज करने के लिए इसलिए हर केस में अंतिम फैसला डॉक्टर का ही रहता है और रहेगा भी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट को जल्दी पढ़कर संकेत दे सकता है कि मरीज को कौन सी बीमारी है. इससे डॉक्टर ज्यादा मरीजों को देख पाएंगे और कम समय में ज्यादा लोगों का इलाज संभव ह ो सकता है.

हेल्थकेयर सिस्टम होगा बेहतर
भारत की जनसंख्या बेहद ही ज्यादा है और इसी वजह से यहां मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और डॉक्टर उनके हिसाब से काफी कम हैं. डॉक्टर को अगर एआई की मदद मिलेगी तो एक दिन में बहुत से मरीजों का इलाज हो सकता है जिससे ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है. भारत में बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां अस्पताल दूर हैं. ऐसे में डिजिटल जांच और दूर बैठे डॉक्टर की सलाह मरीजों को बड़ी राहत दे सकती है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है. कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के हेल्थकेयर सिस्टम को तेज, सटीक और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है अगर तकनीक सही तरीके से लागू हुई तो भारत में आने वाले सालों में अस्पताल की लाइनें छोटी और लोगों की उम्र लंबी हो सकती है.

