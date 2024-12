अब सफदरजंग में खास एंडोस्कोपी के जरिए होगा बच्चों का इलाज, ऐसा करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल

Pediatric Endoscopy At Safdarjung Hospital: दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने बच्चों के लिए डेडिकेट एक ए़डवांस एंडोस्कोपी सूट और 10-बेड वाले डे केयर विभाग का उद्घाटन करते एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

कौन-कौन सी फैसिलिटीज?

ये पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी सूट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की मदद से शुरू किया गया है. इस एंडोस्कोपी सूट का मकसद बच्चों को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी बीमारियों के लिए डायग्नोसिक और मेडिकल एंडोस्कोपी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है. इस सूट में एक प्रशिक्षित और समर्पित टीम रखी गई है। ये फिलिटी फ्री या बहुत कम कीमत पर पेशेंट को मिलेगी.

'एक बड़ी कामयाबी'

सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. संदीप बंसल (Dr. Sandeep Bansal) ने कहा, ''केंद्र सरकार ने हमें ये फैसिलिटी दी है. एक पैंक्रियाटिक एंडोस्कोपी यूनिट (Pancreatic Endoscopy Unit) और डे केयर सुविधा (Day Care Facility) सफदरजंग अस्पताल में स्थापित की गई है. ये अपने-आप में अहम मील का पत्थर है, क्योंकि यह सुविधा भारत सरकार द्वारा पहली बार दी गई है, जिसमें डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक यानी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट दोनों तरह की सुविधाएं एक साथ मौजूद हैं.''

Delhi: Safdarjung Hospital has inaugurated India's first dedicated pediatric endoscopy suite, providing diagnostic and therapeutic services for children with gastroenterology and hepatology disorders. The facility, available at low or no cost, caters to children up to 18 years,… pic.twitter.com/sOX2A2KPbK

— IANS (@ians_india) December 5, 2024