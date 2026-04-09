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Hindi NewsHealthपूरी नींद लेने के बाद भी आंखों के नीचे रहती है सूजन, हो सकती है किडनी से जुड़ी ये बीमारी; डॉक्टर ने दी ये सलाह

पूरी नींद लेने के बाद भी आंखों के नीचे रहती है सूजन, हो सकती है किडनी से जुड़ी ये बीमारी; डॉक्टर ने दी ये सलाह

7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी होता है. नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है. नींद पूरी लेने के बाद भी आंखों के नीचे सूजन बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह संकेत किडनी संबंधी बीमारी का हो सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:00 AM IST
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पूरी नींद लेने के बाद भी आंखों के नीचे रहती है सूजन, हो सकती है किडनी से जुड़ी ये बीमारी; डॉक्टर ने दी ये सलाह

आंखों से शरीर की सेहत के बारे में पता किया जा सकता है. शरीर में हल्की-फुल्की थकान होने पर भी आंखों में दिख जाता है. ऐसे में आंखों में दिखने वाले कुछ लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पूरी नींद लेने के बाद भी अगर आंखों के नीचे सूजन बनी रहती है. तो इस समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.  फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भानु मिश्रा (Dr Bhanu Mishra Consultant- Nephrologist Fortis Hospital,Shalimar Bagh) के अनुसार आंखों की सूजन ना केवल थकान बल्कि कंडनी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. 

आंखों में सूजन 

नींद पूरी लेने के बाद भी अगर आंखों के नीचे सूजन की समस्या है तो इसे नजरअंदाज ना करें. खासकर 3 से 4 दिन से लगातार आंखों में सूजन बनी हुई तो डॉक्टर के पास जाएं. अक्सर लोग आंखों के नीचे की सूजन को थकान या फिर एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कई बार आंखों के नीचे की सूजन किडनी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो शरीर के विषैले तत्व शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं जो कि शरीर में फ्लूइड के रूप में जमा हो जाते हैं. आंखों के नीचे की सूजन भी यह फ्लूइड हो सकता है. ऐसे में आंखों की सूजन को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

किडनी और आंखों का कनेक्शन 

जब किडनी सही से काम नहीं करते हैं तो ब्लड शुगर या फिर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहता है. डॉक्टर के अनुसार हाई बीपी या फिर शुगर की वजह आंखों की नसें सूज जाती है. इसी वजह से आंखों में दिखने वाली हल्की समस्या कई बार बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है. 

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किडनी खराबी के संकेत 

डॉक्टर के अनुसार आंखों के नीचे सूजन लगातार बनी रहती है. इसके साथ पैरों और चेहरे पर भी सूजन आ जाती है तो यह किडनी में सूजन का संकेत हो सकता है. इसके अलावा पेशाब में बदलाव, थकान महसूस होने पर तुरंत जांच करानी चाहिए. शुरुआती समय पर किडनी की समस्या को ठीक किया जा सकता है. 

कब कराएं किडनी फंक्शन टेस्ट 

डॉक्टर के अनुसार बार-बार विजन की समस्या, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का टेस्ट कराएं. अगर शुगर या बीपी बढ़ा हुआ दिखता है, और शरीर में किडनी के लक्षण नजर आते हैं तो आपको तुरंत किडनी की जांच करानी चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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