आंतों को अंदर ही अंदर सड़ा देती हे ये बीमारी, जानें कब बन जाती है ये बीमारी लाइलाज!

Inflammatory Bowel Disease इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज (IBD) आंतों से जुड़ी खतरनाक बीमारी है. इस बीमारी में आंतों में सूजन हो जाती है. गलत खान-पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से यह डिजीज बढ़ती जा रही है. इस बीमारी के लक्षण बेहद कॉमन होते हैं ऐसे में अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. जो कि जानलेवा भी हो सकता है.

क्या है इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज

NIH के अनुसार इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज पाचन तंत्र के ऊतकों में क्रॉनिक सूजन से जुड़ा डिसऑर्डर है. इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज टर्म में क्रोहन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन के लिए प्रयोग होता है. क्रोहन भी IBD डिजीज का टाइप है. क्रोहन से पीड़ित मरीज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग में सूजन की समस्या देखने को मिलती है जो कि छोटी आंत को भी प्रभावति करती है. यह बड़ी आंत और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को भी प्रभावित करती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन में बड़ी आंत और मलाशय में सूजन या फिर अल्सर की समस्या होती है.

इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज का कारण और इलाज

इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज होने का सटीक कारण तो नहीं पता है लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार कमजोर इम्यून सिस्टम, जेनेटिक कंपोनेट और फैमिली हिस्ट्री इस बीमारी का कारण बन सकता है. बल्ड और स्टूल टेस्ट की मदद से इस बीमारी के बारे में पता किया जा सकता है. वहीं इलाज की बात करें तो बीमारी को जड़े से खत्म करने का कोई इलाज नहीं है लेकिन दवाई की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. बार-बार डैमेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रेक्ट को सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है.

इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD के लक्षण

इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लक्षणों की बात करें तो IBD होने पर पेट में दर्द, ऐंठन की समस्या देखने को मिलती है.

पेट में दर्द या ऐंठन

रेक्टल ब्लीडिंग

थकान

भूख ना लगना

वजन तेजी से कम होता

एनीमिया की समस्या-दरअसल भूख ना लगने की वजह से कुपोषण की वजह से एनीमिया की समस्या हो सकती है.

IBD होने पर कुछ लोगों में बुखार

जोड़ों में दर्द

स्किन से संबंधी समस्या भी देखने को मिलती है.

इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज कब बन जाती है लाइलाज ?

इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज का इलाज नहीं है. इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता है लेकिन दवाई की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. इस बीमारी को कंट्रोल कर इंसान लंबे समय तक इस बीमारी से लड़ सकता है. वहीं अगर आप लंबे समय तक बीमारी के लक्षण को नजरअंदाज करते हैं तो कंडीशन सीरियस हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

