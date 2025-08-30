नहीं मिल पाती है सुकून भरी नींद, दिनभर रहती है सुस्ती, इलाज के लिए क्या हैं ऑप्शंस?

Insomnia: आजकल की भागदौड़ भरी जिदगी में सबसे बड़ी परेशानी है अच्छी और सुकून भरी नींद का न मिलना. लंबे समय तक नींद पूरी न होना या बार-बार नींद टूटना 'इनसोमनिया' कहलाता है. इससे न सिर्फ शरीर थका-थका महसूस करता है बल्कि मेंटल हेल्थ, मूड, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है. अगर आपको भी गहरी नींद नहीं आती, तो जानिए इसके इलाज और ऑप्शंस क्या-क्या हैं.

1. लाइफस्टाइल में चेंजेज

नींद की समस्या का सबसे आसान और पहला उपाय है अपनी दिनचर्या में सुधार. आप हर दिन एक ही समय पर सोना और जागना अपनाएं. सोने से 1-2 घंटे पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बनाएं. इसके अलावा कैफीन, शराब और स्मोकिंग को कम करें. हल्का डिनर करें और सोने से पहले बहुत भारी खाना न खाएं. ये सिंपल चेंजेज धीरे-धीरे आपकी नींद को सुधार सकते हैं.

2. रिलैक्सेशन टेक्निक

स्ट्रेस नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है. तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और म्यूजिक थेरेपी जैसी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं. सोने से पहले गर्म पानी से नहाना या हर्बल टी लेना भी नींद को गहरा बनाने में मददगार है.

3. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT-I)

अगर परेशानी पुरानी हो गई है, तो CBT-I यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया बहुत असरदार इलाज है. इसमें नींद की आदतों और सोचने के तरीकों को बदला जाता है. डॉक्टर या थेरेपिस्ट मरीज को नींद से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना और सही नींद पैटर्न बनाना सिखाते हैं.

4. दवाइयों का ऑप्शन

अगर नींद की परेशानी बहुत गंभीर है और दूसरे उपाय असरदार नहीं हो रहे, तो डॉक्टर नींद लाने वाली दवाइयां (स्लीपिंग पिल्स या मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स) दे सकते हैं. लेकिन इन्हें लंबे समय तक लेना सही नहीं है क्योंकि इनसे आदत पड़ने का खतरा रहता है. इसलिए दवाइयों का इस्तेमाल सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए.

5. हेल्थ चेकअप कराएं

कई बार नींद न आने के पीछे स्लीप एपनिया, थायरॉइड, डिप्रेशन या एंग्जायटी जैसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं. अगर नींद की समस्या लगातार बनी रहे, तो डॉक्टर से मिलकर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं. सही कारण पता चलने के बाद ही इलाज सही दिशा में आगे बढ़ सकता है.