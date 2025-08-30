नहीं मिल पाती है सुकून भरी नींद, दिनभर रहती है सुस्ती, इलाज के लिए क्या हैं ऑप्शंस?
Advertisement
trendingNow12902168
Hindi NewsHealth

नहीं मिल पाती है सुकून भरी नींद, दिनभर रहती है सुस्ती, इलाज के लिए क्या हैं ऑप्शंस?

अगर रातों को सुकूनभरी न आए, तो जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सेहत से जुड़ी कई परेशानियां पैदा करता है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये जानना जरूरी है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं मिल पाती है सुकून भरी नींद, दिनभर रहती है सुस्ती, इलाज के लिए क्या हैं ऑप्शंस?

Insomnia: आजकल की भागदौड़ भरी जिदगी में सबसे बड़ी परेशानी है अच्छी और सुकून भरी नींद का न मिलना. लंबे समय तक नींद पूरी न होना या बार-बार नींद टूटना 'इनसोमनिया' कहलाता है. इससे न सिर्फ शरीर थका-थका महसूस करता है बल्कि मेंटल हेल्थ, मूड, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है. अगर आपको भी गहरी नींद नहीं आती, तो जानिए इसके इलाज और ऑप्शंस क्या-क्या हैं.

1. लाइफस्टाइल में चेंजेज

नींद की समस्या का सबसे आसान और पहला उपाय है अपनी दिनचर्या में सुधार. आप हर दिन एक ही समय पर सोना और जागना अपनाएं. सोने से 1-2 घंटे पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बनाएं. इसके अलावा कैफीन, शराब और स्मोकिंग को कम करें. हल्का डिनर करें और सोने से पहले बहुत भारी खाना न खाएं. ये सिंपल चेंजेज धीरे-धीरे आपकी नींद को सुधार सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. रिलैक्सेशन टेक्निक

स्ट्रेस नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है. तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और म्यूजिक थेरेपी जैसी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं. सोने से पहले गर्म पानी से नहाना या हर्बल टी लेना भी नींद को गहरा बनाने में मददगार है.

3. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT-I)
अगर परेशानी पुरानी हो गई है, तो CBT-I यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया बहुत असरदार इलाज है. इसमें नींद की आदतों और सोचने के तरीकों को बदला जाता है. डॉक्टर या थेरेपिस्ट मरीज को नींद से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना और सही नींद पैटर्न बनाना सिखाते हैं.

4. दवाइयों का ऑप्शन
अगर नींद की परेशानी बहुत गंभीर है और दूसरे उपाय असरदार नहीं हो रहे, तो डॉक्टर नींद लाने वाली दवाइयां (स्लीपिंग पिल्स या मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स) दे सकते हैं. लेकिन इन्हें लंबे समय तक लेना सही नहीं है क्योंकि इनसे आदत पड़ने का खतरा रहता है. इसलिए दवाइयों का इस्तेमाल सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए.

5. हेल्थ चेकअप कराएं
कई बार नींद न आने के पीछे स्लीप एपनिया, थायरॉइड, डिप्रेशन या एंग्जायटी जैसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं. अगर नींद की समस्या लगातार बनी रहे, तो डॉक्टर से मिलकर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं. सही कारण पता चलने के बाद ही इलाज सही दिशा में आगे बढ़ सकता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Insomniasleep

Trending news

Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
undefined
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
;