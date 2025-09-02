इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं है सही, शरीर में हो ऐसी परेशानी तो हर हाल में करें परहेज
इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं है सही, शरीर में हो ऐसी परेशानी तो हर हाल में करें परहेज

इंटरमिटेंट फास्टिंग एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए सही नहीं है. आपको इस प्रैक्टिस को तभी अपनाना चाहिए जब डॉक्टर के तरफ से हरी झंडी मिल जाए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:16 AM IST
Who Should Avoid Intermittent Fasting: इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह का डाइट प्लान है जिसमें आप कुछ वक्त के लिए खाने से परहेज करता है और फिर फिक्सड टाइम पर भोजन करता है. ये प्लान कई लोगों के लिए वजन कम करने और सेहच में सुधार करने में मददगार साबित हुआ है, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए सही है? आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए.

इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है?
इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह का व्रत है जिसमें आप कुछ घंटे के लिए कुछ भी नहीं खाते हैं. ये कई तरह का हो सकता है, जैसे कि 16:8 (16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे के विंडो में खाना), या ईट-स्टॉप-ईट. इनमें से हर डाइट प्लान के अपने नियम और फायदे होते हैं.

इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे

1. वजन कम करना
इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting) वजन कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें आप कम कैलोरी इनटेक करते हैं.

2. इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार
इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार कर सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

3. दिल की सेहत में सुधार
इंटरमिटेंट फास्टिंग दिल की सेहत में सुधार कर सकता है, क्योंकि इसमें इंसान के ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल में सुधार होता है.

 

यह भी पढ़ें- Intermittent Fasting: एक महीने तक लगातार स्किप करें डिनर, शरीर पर कैसा होगा इसका असर?
 

किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से परहेज करना चाहिए?

हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे परहेज करना चाहिए, जैसे:-

1. प्रेग्नेंट महिलाएं
प्रेग्नेंट महिलाओं को इंटरमिटेंट फास्टिंग से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें वो अपने और अपने बच्चे के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी कर सकती हैं.

2. डायबिटीज के मरीज
डायबिटीज पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके ब्लड शुगर के लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है.

3. कम वजन वाले लोग
कम वजन वाले लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें वो और ज्यादा वेट लूज कर सकते हैं.

4. बुजुर्ग
बुजुर्गों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें वो अपने शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी कर सकते हैं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

