दिमागी स्थिति है 'मिर्गी', डरें नहीं! सही इलाज और जागरूकता से साथ जीतें ये जंग

Epilepsy Awareness: अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर आयुष मंत्रालय ने मिर्गी के प्रति लोगों को जागरूक करने की खास अपील की है. मंत्रालय ने मिर्गी के बारे में फैली गलत धारणाओं और डर को खत्म करने की कोशिश की है. समाज को मिर्गी के मरीजों के साथ भेदभाव करने के बजाय उन्हें अपनाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए. इस पहल का मकसद लोगों को ये समझाना है कि मिर्गी कोई अभिशाप नहीं है, केवल एक दिमागी स्थिति है, जिसे सही इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है.

मिर्गी का जीवन पर असर

मिर्गी एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें दौरे पड़ते हैं. इस दौरान पीड़ित व्यक्ति हाथ-पैर झटक सकता है, मुंह से झाग आ सकता है, और आंखें ऊपर की ओर चढ़ सकती हैं. अधिकांश मामलों में दवाओं और उचित इलाज से मिर्गी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. लेकिन, देश के कई हिस्सों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से यह समस्या और मुश्किल हो जाती है. कई लोग मिर्गी को बुरी आत्माओं का प्रभाव, पिछले जन्म के पाप या अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं. इससे पीड़ित व्यक्ति को गलत उपचार, हानिकारक प्रथाओं और कलंक झेलना पड़ता है.

शिक्षा, रोजगार, विवाह और सामाजिक जीवन पर बुरा असर

यही नहीं, मिर्गी शिक्षा, रोजगार, विवाह और सामाजिक जीवन पर बुरा असर डालती है. रोजगार के मामले में स्थिति बहुत चिंताजनक है. केरल के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि मिर्गी से पीड़ित 58 प्रतिशत लोग बेरोजगार थे, जबकि सामान्य लोगों में यह आंकड़ा सिर्फ 19 प्रतिशत तक था. कारणों में कार्यस्थल पर दौरे पड़ने से गिरना, अशिक्षा, एंटी-एपिलेप्टिक दवाओं से थकान और बार-बार अनुपस्थिति शामिल है.

ऐसे लोगों को नौकरी लेने में होती है समस्या

नियोक्ता अक्सर ऐसे लोगों को नौकरी देने से हिचकिचाते हैं. दौरे पड़ने पर सामाजिक कलंक बढ़ता है, जिससे व्यक्ति को कम वेतन वाली नौकरी या बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में नौकरी छूट जाती है.

समय के साथ शिक्षा और सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन मिर्गी के प्रति धारणा, कलंक और भेदभाव में खास बदलाव नहीं आया. इससे अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती हैं.

इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन क्या कहता है?

इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के प्रयासों से भारतीय न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि मिर्गी को मानसिक बीमारी नहीं माना जाना चाहिए. मिर्गी के कारण तलाक की प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि मिर्गी के बोझ को कम करने के लिए जागरूकता जरूरी है. इसमें बेहतर देखभाल, रोकथाम, जन जागरूकता अभियान और मौजूदा कार्यक्रमों में मरीजों की देखभाल को शामिल करना शामिल है.

