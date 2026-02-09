Advertisement
दिमागी स्थिति है मिर्गी, डरें नहीं! सही इलाज और जागरूकता से साथ जीतें ये जंग

दिमागी स्थिति है 'मिर्गी', डरें नहीं! सही इलाज और जागरूकता से साथ जीतें ये जंग

International Epilepsy Day: आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के मौके मिर्गी के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है. साथ ही मरीजों के साथ हो रही भेदभाव को खत्म करने की बात कही है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:07 PM IST
दिमागी स्थिति है 'मिर्गी', डरें नहीं! सही इलाज और जागरूकता से साथ जीतें ये जंग

Epilepsy Awareness: अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर आयुष मंत्रालय ने मिर्गी के प्रति लोगों को जागरूक करने की खास अपील की है. मंत्रालय ने मिर्गी के बारे में फैली गलत धारणाओं और डर को खत्म करने की कोशिश की है. समाज को मिर्गी के मरीजों के साथ भेदभाव करने के बजाय उन्हें अपनाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए. इस पहल का मकसद लोगों को ये समझाना है कि मिर्गी कोई अभिशाप नहीं है, केवल एक दिमागी स्थिति है, जिसे सही इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है. 

 

मिर्गी का जीवन पर असर
मिर्गी एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें दौरे पड़ते हैं. इस दौरान पीड़ित व्यक्ति हाथ-पैर झटक सकता है, मुंह से झाग आ सकता है, और आंखें ऊपर की ओर चढ़ सकती हैं. अधिकांश मामलों में दवाओं और उचित इलाज से मिर्गी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. लेकिन, देश के कई हिस्सों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से यह समस्या और मुश्किल हो जाती है. कई लोग मिर्गी को बुरी आत्माओं का प्रभाव, पिछले जन्म के पाप या अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं. इससे पीड़ित व्यक्ति को गलत उपचार, हानिकारक प्रथाओं और कलंक झेलना पड़ता है.

शिक्षा, रोजगार, विवाह और सामाजिक जीवन पर बुरा असर
यही नहीं, मिर्गी शिक्षा, रोजगार, विवाह और सामाजिक जीवन पर बुरा असर डालती है. रोजगार के मामले में स्थिति बहुत चिंताजनक है. केरल के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि मिर्गी से पीड़ित 58 प्रतिशत लोग बेरोजगार थे, जबकि सामान्य लोगों में यह आंकड़ा सिर्फ 19 प्रतिशत तक था. कारणों में कार्यस्थल पर दौरे पड़ने से गिरना, अशिक्षा, एंटी-एपिलेप्टिक दवाओं से थकान और बार-बार अनुपस्थिति शामिल है.

 

ऐसे लोगों को नौकरी लेने में होती है समस्या 
नियोक्ता अक्सर ऐसे लोगों को नौकरी देने से हिचकिचाते हैं. दौरे पड़ने पर सामाजिक कलंक बढ़ता है, जिससे व्यक्ति को कम वेतन वाली नौकरी या बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में नौकरी छूट जाती है.
समय के साथ शिक्षा और सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन मिर्गी के प्रति धारणा, कलंक और भेदभाव में खास बदलाव नहीं आया. इससे अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती हैं.

 

इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन क्या कहता है?
इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के प्रयासों से भारतीय न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि मिर्गी को मानसिक बीमारी नहीं माना जाना चाहिए. मिर्गी के कारण तलाक की प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि मिर्गी के बोझ को कम करने के लिए जागरूकता जरूरी है. इसमें बेहतर देखभाल, रोकथाम, जन जागरूकता अभियान और मौजूदा कार्यक्रमों में मरीजों की देखभाल को शामिल करना शामिल है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

International Epilepsy DayEpilepsy Awareness

