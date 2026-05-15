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प्रिम्योचोर बेबी और मां के लिए जरूरी है कंगारू केयर, डॉक्टर ने बताए इसके फायदे

हर साल 15 मई को इंटरनेशनल कंगारू दिवस मनाया जाता है. यह दिन प्रिम्योचोर बेबी और कम वजन वाले बच्चों की देखभाल के लिए मनाया जाता है. आइए जानते हैं कंगारू केयर के फायदे 

 

Written By  Dr. Meera Pathak|Edited By: Shilpa|Last Updated: May 15, 2026, 08:50 PM IST
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प्रिम्योचोर बेबी और मां के लिए जरूरी है कंगारू केयर, डॉक्टर ने बताए इसके फायदे

15 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय कंगारू देखभाल जागरूकता दिवस मनाया जाता है. इस दिन को समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले बच्चों की देखभाल के लिए मनाया जाता है. वजन कम और समय से पहले जन्मे बच्चों की देखभाल के लिए कंगारू मदर केयर बेहद जरूरी है. कंगारू मदर केयर में मां को जागरुक किया जाता है कि वह नवजात बच्चे को अपने सीने से यानी स्किन के जरिए लगाकर रख सकती हैं. वैसे ही जैसे कंगारू अपने बच्चे को थैली में रखते हैं. डॉक्टर ने बताया है कि कैसे कंगारू मदर केयर मां और बच्चे के लिए फायदेमंद है. 

बेबी के लिए है जरूरी 

जन्म के बाद पैदा हुए बच्चों को लिए कुछ मिनट बेहद जरूरी होते हैं. बच्चा इस दौरान सांस नियंत्रित करता है. शरीर का तापमान बैलेंस रखना होता है. इससे इमोशनल सुरक्षा महसूस करता है. कंगारू केयर जन्म के तुरंत बाद मां और बच्चे के बीच स्किन से स्किन का संपर्क की बड़ी भूमिका निभाता है. इसका मतलब है कि न्यूबोर्न को सीधे मां के सीने पर रखना, ताकि बच्चा गर्म रहें. बच्चे की स्थिति स्थिर रहे. ताकि बच्चा सांस ले सके. यह पल बेहद इमोशनल होता है. 

मां के लिए भी है जरूरी 

कंगारू केयर ना केवल बच्चे बल्कि मां के लिए भी बेहद जरूरी है. डिलीवरी के बाद मां दर्द, घबराहट, थकान और डर महसूस कर सकती है. खासकर जब बच्चे का जन्म समय से पहले या फिर बच्चे का वजन कम हो. ऐसे में न्यूबोर्न बेबी को मां के पास रखना मां और बच्चे के लिए इमोशनल जुड़ाव के लिए जरूरी होता है. इससे मां का आत्मविश्वास बढ़ता है और ब्रेस्टफीडिंग में भी बढ़ावा मिलता है. 

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बच्चे की सेहत के लिए बेहद जरूरी है कंगारू केयर 

मां का शरीर बच्चे को ना केवल गर्म बल्कि मां की धड़कन न्यूबोर्न को शांत महसूस कराती है. मां की खुशबू बच्चे को सुरक्षा का एहसास दिलाती है. इससे बच्चे और मां दोनों का तनाव कम होता है. बच्चे की हार्ट रेट, सांस लेने की प्रक्रिया और शरीर का तापमान स्थिर रहता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Dr. Meera Pathak

डॉ. मीरा पाठक, MBBS, MS (Gynae/Obs) और गोल्ड मेडलिस्ट हैं. वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश, जिला गौतम बुद्ध नगर में वरिष्ठ चिकत्सा अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत हैं. उ...और पढ़ें

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