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क्या फ्लोराइड वाकई दिमाग पर डाल रहा असर? ब्रेन हेल्थ पर हुई इस स्टडी में चौंकाने वाला दावा

प्लोराइड का सेवन रोजाना किया जाता है. पीने के पानी में फ्लोराइड होता है. ऐसे में दिमाग में सवाल आता है कि क्या फ्लोराइड का सेवन करना ब्रेन हेल्थ के लिए खतरनाक है. आइए जानते हैं रिसर्च क्या कहती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:30 AM IST
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क्या फ्लोराइड वाकई दिमाग पर डाल रहा असर? ब्रेन हेल्थ पर हुई इस स्टडी में चौंकाने वाला दावा

लंबे समय से फ्लोराइड का इस्तेमाल डेली यूज में होता आया है. प्लोराइड पीने वाले पानी और दांतों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स में होता है. फ्लोराइड दांतों की सड़न को रोकने में ज्यादा मददगार है. अक्सर लोगों के जेहन में सवाल उठता है कि क्या इसका इसर दिमाग पर पड़ता है. जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ दे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार फ्लोराइड वाली पानी पीने से दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता है. 

दिमाग पर फ्लोराइड का असर 

फ्लोराइड का इस्तेमाल करने से दिमाग पर असर नहीं पडता है. फ्लोराइड खतरनाक नहीं होता है. लेकिन भारी मात्रा में इसका सेवन करने से दिमाग पर असर पड़ सकता है. 

फ्लोराइड का काम 

फ्लोराइड पीने के पानी, दांत से जुड़े प्रोडक्ट में होता है. फ्लोराइड शरीर में जाने के बाद हड्डियों और दांतों के साथ शरीर के विभन्न उत्तकों में वितरित होता है. नॉर्मल लेवल पर फ्लोराइड सीधे दिमाग को प्रभावित नहीं करता है. लेकिन लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से ब्रेन पर कुछ असर पड़ सकता है. लेकिन ये असर सीधा ब्रेन पर नहीं पड़ता है. 

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स्ट्रेस हो सकता है

ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड लेने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है. स्ट्रेस का असर ब्रेन हेल्थ पर पड़ता है. यह स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर में दिक्कत देता है. जो कि दिमाग की कोशिकाओं के बीच संचार के लिए जिम्मेदार होती है. 

थायरॉइड पर असर 

ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड का सेवन करने से थायरॉइड पर असर पड़ सकता है. थायरॉइड में गड़बड़ी होने पर ब्रेन पर भी असर पड़ता है. ऐसा तब होता है जब हाई मात्रा में फ्लोराइड का सेवन किया जाता है. रोजाना के पीने वाले पानी से नॉर्मल मात्रा में फ्लोराइड होता है जिससे दिक्कत नहीं होती है. 

किन लोगों को है ज्यादा खतरा 

फ्लोराइड ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित ही होता है. लेकिन कुछ कंडीशन में आपको सावधानी रखनी चाहिए. जिन क्षेत्र में भूमि के जल का सेवन किया जाता है. वहां पर फ्लोराइड का लेवल अधिक होता है. ऐसे में लंबे समय तक हाई फ्लोराइड पानी पीने से फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती है. इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर देखने को मिलता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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