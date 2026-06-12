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क्या इंसान सचमुच बुढ़ापे को मात देने वाला है? पहली बार शुरू हुआ ऐसा ट्रायल, जिसने बढ़ाई उम्मीदें, फिर क्यों उठ रहे सवाल

DNA on Anti-Aging Medicine: क्या इंसान सचमुच बुढ़ापे को मात देने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा ट्रायल शुरू हुआ है, जिसने लोगों की उम्मीदें तो बढ़ाई हैं. इसके बावजूद उस पर सवाल भी उठ रहे हैं.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 13, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:05 AM IST
क्या इंसान सचमुच बुढ़ापे को मात देने वाला है? पहली बार शुरू हुआ ऐसा ट्रायल, जिसने बढ़ाई उम्मीदें, फिर क्यों उठ रहे सवाल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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