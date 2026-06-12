Trial of Anti-Aging Medicine: मनुष्य की उम्र बढ़ाने और बुढापे को रोकने के लिए किसी संजीवनी की तलाश वैज्ञानिक वर्षों से कर रहे हैं. ये संजीवनी एक दवा है. ऐसी दवा जो बुढ़ापे को रोक सकती है. ऐसी दवा जो मनुष्य को सदैव युवा बनाए रख सकती है. ये विश्लेषण उनलोगों के लिए है जो हमेशा जवान दिखना चाहते हैं.
यूनान के मशहूर नाटककार सोफोक्लेस ने कहा है कि जवान रहने की इच्छा हर इंसान के भीतर की सबसे गहरी और शाश्वत लालसा है. इंसान की इसी शाश्वत लालसा को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक दशकों से प्रयोगशाला में टेस्ट कर रहे हैं.
अब पूरी मानव प्रजाति के लिए शुभ समाचार ये है कि बुढ़ापा रोकने की दवा का इंसान पर पहला ट्रायल शुरू हो गया है. पहली बार उम्र के असर को उलटने वाला इंजेक्शन इंसान को लगाया गया है. अमेरिका में बोस्टन के बायोटेक स्टार्टअप ‘लाइफ बायोसाइंसेज’ ने पहले मरीज को सेल्यूलर री-प्रोग्रामिंग का इंजेक्शन दिया है.
सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग के तहत उम्र के असर से नष्ट हो रही कोशिका को फिर से युवा बनाया जाता है. सरल भाषा में कहें तो ये कोशिकाओं का आयु रीसेट बटन दबाना है. ताकि वे फिर से युवा और स्वस्थ कोशिका की तरह काम करने लगें. ऐसा ही सेल्यूलर री-प्रोग्रामिंग वाला इंजेक्शन ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से पीड़ित मरीज की एक आंख की पुतली में लगाया गया.
इस ट्रायल का मुख्य उद्देश्य उम्र बढ़ने के कारण कमजोर हो चुकी कोशिकाओं को फिर से युवा और स्वस्थ बनाना है. वैज्ञानिक अगले 6 महीने तक इस थेरेपी के असर और साइड इफोक्ट्स पर नज़र रखेंगे.
महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यह शरीर तो जीर्ण-शीर्ण होगा ही, यह प्रकृति का नियम है. अब प्रकृति के इस अटल सत्य को प्रयोगशाला में चुनौती दी जा रही है. उसे बदलने की कोशिश हो रही है. यहां एक फर्क भी आप समझिए. ये मृत्यु पर विजय वाली उपलब्धि नहीं है. ये जवान होकर लंबा जीवन जीने वाली कामयाबी होगी. अगर ये प्रयोग सफल रहा तो 90 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति के शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता और ऊर्जा 30 साल के युवा जैसी हो सकती है. इसलिए इस प्रयोग को मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज कहा जा रहा है.
ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो हमारे आपके लिए क्या बदल सकता है. पहले इसके फायदे को समझते हैं. इस प्रयोग के सफल होने पर बुढ़ापा बीमारी मुक्त होगा. यानी अल्जाइमर, गठिया, कमजोर नजर और दिल की बीमारी जैसे उम्र से जुड़े रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे.
मनुष्य लंबे समय तक युवा और सक्रिय रहेगा. हमारा हेल्थ स्पैन बढ़ जाएगा. उम्र बढ़ने पर भी शारीरीक और मानसिक क्षमता युवा उम्र जैसी होगी.
बुढ़ापा रोकनेवाले जिस इंजेक्शन का पहला डोज इंसान को दिया गया है. उसका पहले चूहों और बंदरों पर सफल टेस्ट हो चुका है. चूहे औऱ बंदरों की आंख की रोशनी सफलतापूर्वक वापस लौट चुकी है. अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी की ‘रिवर्स-एजिंग’ वाली ये थेरेपी कैसे काम करेगी. कैसे ये मनुष्य के अंदर बुढ़ापे को रोकेगी. असल में ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे हम आपको आसान शब्दों में बताने वाले हैं. आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं.
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— Zee News (@ZeeNews) June 12, 2026
ये एंटीबायोटिक दवा शरीर के अंदर मौजूद तीन खास तरह जीन को ऑन स्विच करेगी. यानी उन्हें एक्टिवेट करेगी. एक्टिवेट होने के बाद ये जीन उम्र के असर से बूढ़ी और क्षतिग्रस्त हो चुकी कोशिकाओं को रीप्रोग्राम करना शुरू करेंगे. सरल शब्दों में समझें तो ये बूढी हो चुकी कोशिकाओं को युवा बनाना शुरू करेंगे.
रीप्रोग्राम होने के बाद कोशिकाएं फिर युवा जो जाएंगी और हमें बीमारी से छुटकारा मिलेगा. ऐसी दवाओं के परीक्षण की एक तय प्रक्रिया होती है. चूहों और बंदर पर सफलता से टेस्ट के बाद इंसान की आंख में इसका परीक्षण इसलिए किया गया है क्योंकि आंख शरीर के बाकी हिस्सों से अलग और सुरक्षित होती है. इससे साइड इफेक्ट्स पर नजर रखना भी आसान होता है.
अगर कोशिकाएं री-प्रोग्रामिंग के दौरान बहुत अधिक रिसेट हो गईं तो वो स्टेम सेल बनकर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगेंगी, इससे शरीर के अंदर घातक ट्यूमर बन सकता है और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं.
ऐसे प्रयोग बहुत खर्चीले होते हैं. अमेरिका में बुढ़ापा रोकने वाली जिस थेरेपी की टेस्टिंग हो रही है, उसमें अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन समेत कई बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया है. समझिए अगर ये प्रयोग कामयाब भी रहा तो शुरुआती कई सालो तक ये तकनीक करोड़ों की होगी. यानी शुरुआत में इसे सिर्फ दुनिया के अरबपति ही खरीद पाएंगे.
रोम के दार्शनिक सिसेरो ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इतना बूढ़ा नहीं होता कि वह एक और वर्ष जीने की आशा न कर सके.
कुछ समय और जीने और नौजवान दिखने की इसी लालसा ने रिवर्स-एजिंग को बड़ी इंडस्ट्री बना दिया है. ये इंडस्ट्री एक दो या कुछ सौ करोड़ की नहीं हैं. जवान रहने की लालसा कितनी बड़ी इंड्रस्ट्री है इसे भी समझिए.
दुनिया में एंटी-एजिंग क्रीम, सीरम, सप्लीमेट्स और डिवाइस का मौजूदा मार्केट करीब 83 बिलियन डॉलर यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए की है. ये बाजार साल 2035 तक बढ़कर 150 बिलियन डॉलर यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा.
अभी ये बाजार सिर्फ चेहरे को नौजवान दिखानेवाला कारोबार है. इसे तकनीकी भाषा में मेडिकल एस्थेटिक मार्केट कहते हैं. इस कारोबार में बोटोक्स, डर्मल फिलर्स, लेजर ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जरी शामिल हैं.
लोग सिर्फ चेहरे को जवान दिखाने के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं. 2026 में ये बाजार 31 बिलियन डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है. ये सालाना 13 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है. साल 2034 तक ये 90 बिलियन डॉलर यानी 9 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा.
ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अजरबैजान जैसे देश की GDP 150 बिलियन डॉलर से कम है. 2025 में IBM जैसी कंपनी ने पांच साल में AI और दूसरे रिसर्च पर 150 बिलियन डॉलर खर्च करने का ऐलान किया था.
Generative AI के पूरे सॉफ्टवेयर मार्केट का अनुमानित साइज 150 बिलियन डॉलर के आसपास है. एंटी एजिंग का कारोबार फिलहाल इतना बड़ा है. अगर इंजेक्शन वाला प्रयोग सफल रहा तो सोचिए ये कितना बड़ा कारोबार बन जाएगा.