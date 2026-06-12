महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यह शरीर तो जीर्ण-शीर्ण होगा ही, यह प्रकृति का नियम है. अब प्रकृति के इस अटल सत्य को प्रयोगशाला में चुनौती दी जा रही है. उसे बदलने की कोशिश हो रही है. यहां एक फर्क भी आप समझिए. ये मृत्यु पर विजय वाली उपलब्धि नहीं है. ये जवान होकर लंबा जीवन जीने वाली कामयाबी होगी. अगर ये प्रयोग सफल रहा तो 90 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति के शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता और ऊर्जा 30 साल के युवा जैसी हो सकती है. इसलिए इस प्रयोग को मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज कहा जा रहा है.