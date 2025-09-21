क्या अल्जाइमर का कोई इलाज है? जानिए इस डिजीज को रिवर्स करने की क्या कोशिशें हुईं हैं?

Is There a Cure for Alzheimer’s: बुजुर्गों के लिए अल्जाइमर लाइफचेंजिंग इवेंट है जो काफी कॉमन हो चुका है, हम अक्सर सोचते हैं कि क्या इसका कोई इलाज हो सकता है, ताकि घर में मौजूद सीनियर सिटीजंस की मेमोरी बूस्ट हो सके. डॉ. अतुल प्रसाद (Dr. Atul Prasad) एचओडी, न्यूरोसाइंसेज, बीएलके - मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली ने बताया कि अल्जाइमर डिजीज का कोई डेफिनिट इलाज नहीं है.

नसों से जुड़ी बीमारी

ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजेनेरेटिव डिसऑर्डर है जो मेमोरी, कॉगनिशन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है. हालांकि, इस बीमारी को समझने और लक्षणों को कंट्रोल करने और प्रोग्रेस को स्लो करने के लिए ट्रीटमेंट डेवलप करने में काफी प्रगति हुई है. इस डिजीज में ब्रेन में कॉम्पलेक्स प्रॉसेस शामिल होते हैं, जिनमें एमिलॉइड प्लेक (Amyloid plaques) का जमा होना, टाउ प्रोटीन टेंगल्स (Tau protein tangles), सूजन और नर्व सेल्स का ग्रेजुअल लॉस शामिल है. चूंकि कई फैक्टर्स इसमें योगदान करते हैं, इसलिए एक "जादुई गोली" खोजना बेहद मुश्किल साबित हुआ है. जो इलाज मौजूद हैं, वो लक्षणों को काबू करने में मदद करते हैं.

किन थेरेपीज की ली जाती है मदद?

थेरेपीज डिजीज मोडिफाइंग ट्रीटमेंट्स की तरफ एक बदलाव का संकेत देती हैं. हालांकि, ये क्योर नहीं हैं क्योंकि ये सिर्फ खास पेशेंट ग्रुप्स में प्रोगेस में देरी करते हैं. नॉन-फार्माकोलॉजिकल अप्रोच क्रिटिकल हैं. लाइफस्टाइल में सुधार- जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेरेनियन डाइट, कॉगनिटिव ट्रेनिंग और सामाजिक जुड़ाव वगैरहत जोखिम को कम कर सकते हैं या शुरुआत में देरी कर सकते हैं.

अल्जाइमर को रिवर्स करने पर रिसर्च

स्टडीज से पता चलता है कि ये दिमागी सेहत में सुधार कर सकते हैं, हालांकि अल्जाइमर को रिवर्स करने के सबूत सीमित हैं. दूसरे एरियाज, जैसे एंटी-टाउ थेरेपी (Anti-tau therapies) , न्यूरोइन्फ्लेमेशन मॉड्यूलेटर (Neuroinflammation modulators), जीन थेरेपी (Gene therapies) और यहां तक कि वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है, लेकिन अभी भी अर्ली स्टेज में है.

अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकता है?

दवाओं के अलावा, साइंटिस्ट्स ब्लड टेस्ट और ब्रेन इमेजिंग के जरिए अर्ली डिटेक्शन की जांच कर रहे हैं. लक्षणों के सामने आने से सालों पहले बीमारी का पता लगाने से ऐसे इंटरवेंशंस मुमकिन हो सकते हैं जो कहीं ज्यादा असरदार हों. जेनेटिक, बायोमार्कर और लाइफस्टाइल फैक्टर्स को मिलाकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज को तैयार करने की संभावना रखती है.

अभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ

नई थेरेपीज को लेकर उत्साह के बावजूद, एक्सर्ट्स इस बात पर जौर देते हैं कि इसका पुख्ता इलाज अभी भी ख्वाबों में है. अल्जाइमर सिंगल पाथवे डिजीज नहीं है. ये उम्र, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और वेस्कुलर हेल्थ से अफेक्ट होती है. इस तरह, ट्रीटमेंट के फ्यूचर में एक कंबाइंड नजरिया शामिल हो सकता है. जिससे प्रोग्रेस को स्लो या पूरी तरह से रोकने के लिए कई दवाओं और लाइफस्टाइल में सुधार का इस्तेमाल किया जा सके.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.