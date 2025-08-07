जहर नहीं है ये मिठाई, मेमोरी और इम्यूनिटी को करती है बूस्ट, जानें क्यों है खास!

ज्यादा मीठी चीजों को खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है. ज्यादा मात्रा में शुगर लेने से डायबिटीज समेत कई समस्या हो सकती है. ऐसे में आप शुगर के हेल्दी ऑप्शन का सेवन कर सकते हैं. सीमित मात्रा में मीठा खाने से शरीर को नहीं होगा बल्कि फायदा होगा. आइए जानते हैं गुड़ कैसे सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है.

हर्बल चाय

आयुष मंत्रालय के अनुसार, गुड़ का सेवन करना मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा होता है. तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी और मुनक्का से बनी हर्बल चाय में 10 से 20 ग्राम गुड़ मिलाकर पिएं. इस हर्बल चाय को पीने से सर्दी-जुकाम से राहत मिलती हैं वहीं इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है. गुड़ को आयुर्वेद औषधीय चीनी कहते हैं. आयुर्वेद में गुड़ का इस्तेमाल औषधी के रूप में पिछले 3000 हजार साल से हो रहा है. आयुर्वेद का कहना है कि गुड़ से बनी चाय ताजगी देती है और सुस्ती दूर करती है.एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि दिन में एक या दो बार गुड़ युक्त हर्बल चाय पीने से सेहत को कई लाभ मिलते हैं.

पाचन में मददगार

अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, गुड़, गन्ने से बना गुड़, पोषक तत्वों का भंडार है.इसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और पोटैशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं. गुड़ में जड़ी-बूटियां या मसाले मिलाकर फोर्टिफिकेशन करने से इसके स्वास्थ्य लाभ और बढ़ जाते हैं.यह सफेद चीनी का स्वस्थ विकल्प है, जो पाचन सुधारने और संक्रमण से बचाव में मदद करता है.

गुड़ खाने के फायदे

इसके एंटी-एलर्जी गुण फेफड़ों में एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को रोकते हैं, जिससे सांस की तकलीफ और खांसी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है.गुड़, गले और फेफड़ों के संक्रमण के इलाज में भी प्रभावी है.इसमें डिटॉक्स गुण भी होते हैं, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालते हैं.इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे खून साफ रहता है और एनीमिया का खतरा कम होता है.नियमित रूप से गुड़ का सेवन शरीर दर्द जैसी आम समस्याओं से भी बचाव करने में कारगर है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

